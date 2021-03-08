FAZ – «криминализация феминизма» — в Мадриде запретили демонстрации по случаю 8 марта

08.03.2021, 20:02, Новости дня

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Традиционный марш по случаю Международного женского дня в Мадриде в этом году не состоится, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung. Суд подтвердил правомерность решения властей о запрете демонстраций «из соображений общественного здоровья». Однако феминистки и профсоюзы не хотят мириться с запретом, указывая на разрешение митингов в поддержку арестованного рэпера Пабло Хаселя и марша правых экстремистов.



Reuters

Ирен Монтеро подобрала для своего возмущения резкие слова. Министр по вопросам гендерного равенства Испании указывает на «криминализацию феминизма». Год назад в Международный женский день более 120 тыс человек прошли маршем по улицам Мадрида — за несколько дней до начала трёхмесячного локдауна. Власти объявили, что в этот понедельник на улицах столицы будет царить тишина. Все митинги и демонстрации запрещены «из соображений общественного здоровья» — в то время как люди толпятся на террасах баров и ресторанов, открыты театры и кинотеатры. Ранее власти без каких-либо проблем санкционировали митинги в поддержку взятого под арест рэпера Пабло Хаселя и марш правых экстремистов, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Во всех остальных регионах Испании Международный женский день отмечается массово, хоть и в условиях строгих ограничений, подчёркивает автор статьи. На этот раз делегат центрального правительства от Испанской социалистической рабочей партии в Мадриде и консервативное региональное правительство сошлись во мнении: риск слишком велик, поскольку столица занимает третье место по уровню заболеваемости в Испании. Эпидемиологи поддерживают это решение. На 7 и 8 марта было назначено более сотни демонстраций. При этом в центре города на четырех самых крупных должно было собраться не более 500 человек. Правительство опасалось, что несмотря на ограничения, в общей сложности на улицы выйдут 60 тыс демонстрантов.

Как отмечает издание, Международный женский день является для Испании одним из важнейших праздников: каждый год сотни тысяч людей выходят на улицы. В 2018 году на демонстрации собрались более пяти миллионов испанских женщин, принимала участие и королева Летиция. В прошлом году на марше присутствовало почти всё правительство — коалиция Испанской социалистической рабочей партии и Unidas-Podemos собирались широко отпраздновать этот день, несмотря на то что к марту пандемия уже набирала обороты. На следующий день в Мадриде закрылись школы, а через неделю был введён режим самоизоляции, который продлился до мая. Вскоре после этого три министра, в том числе Ирен Монтеро, и участвовавшая в марше жена премьер-министра Педро Санчеса получили положительные результаты тестов на коронавирус.

С тех пор правая оппозиция обвиняет левое правительство «в безответственности по идеологическим причинам»: из-за высокого риска заражения демонстрации нужно было запретить. В начале марта 2020 года Европейский центр профилактики и контроля заболеваний объявил о повышении уровня угрозы и предостерёг от массовых мероприятий. Тогда делегат правительства в Мадриде социалист Хосе Мануэль Франко одобрил демонстрации, которые он запретил в 2021 году. Позже ему и другим ответственным лицам были предъявлены обвинения, но с тех пор производство по делу было прекращено.

Но организаторы демонстраций в Мадриде не хотят мириться с запретом. На выходных несколько феминистских организаций и два профсоюза в срочном порядке подали иски в верховный суд региона. Они объяснили, что были приняты все необходимые меры предосторожности для снижения риск заражения. Феминистки говорят о «беспрецедентной атаке» на их движение. Правозащитная организация Amnesty International указывает на «непропорциональное ограничение» свободы собраний. Однако в воскресенье суд отклонил возражения против запрета демонстраций, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.