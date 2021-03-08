В Израиле 5 млн человек получили минимум одну дозу вакцины от COVID-19

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08.03.2021, 19:56, Новости дня
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В Израиле 8 марта вакцинировали пятимиллионного гражданина страны от коронавируса. Об этом сообщило Times of Israel.

Среди привитых часть людей получили минимум одну дозу вакцины. Пятимиллионную дозу препарата Pfizer/BioNTech получила 34-летняя беременная жительница города Петах-Тиква Джанет Лави-Азулай. За вакцинацией наблюдали премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр здравоохранения Юли Эдельштейн.

По информации издания, в Израиле беременым рекомендуют вакцинироваться от коронавируса, потому что в стране несколько будущих матерей умерли от COVID-19 и десятки перенесли болезнь в тяжелой форме.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что к концу апреля в стране будет вакцинировано все взрослое население. 

В Израиле проживает около 9 млн человек.

Вакцинация от коронавируса началась в Израиле 19 декабря 2020 года. Первому прививку сделали Нетаньяху. По данным агентства Bloomberg, которое отслеживает вакцинацию в мире, Израиль находится на первом месте по количеству сделанных прививок на 100 человек. Всего в стране ввели уже 8,6 млн доз вакцин при общем населении в 9 млн человек.

2 марта сообщалось, что 52% взрослого населения Израиля получило две дозы вакцины от COVID-19 Pfizer/BioNTech.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Израиле подтвердили 803,26 тыс. случаев заболевания, 5,899 тыс. человек умерли.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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