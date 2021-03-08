Немчинов: За минувший год Кабмин провел едва ли не самое большое количество заседаний в истории украинских правительств

08.03.2021, 19:56, Новости дня

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За минувший год Кабинет Министров Украины провел едва ли не самое большое количество заседаний в истории украинских правительств. Об этом министр Кабинета Министров Олег Немчинов заявил в опубликованном на его YouTube-канале видеообращении по случаю первой годовщины работы правительства премьер-министра Дениса Шмыгаля.

“На протяжении этого года секретариат Кабинета Министров подготовил более 160 заседаний Кабинета Министров. Это, наверное, самый большой показатель за всю историю украинских правительств. За 365 дней 164 заседания Кабинета Министров произошло – фактически раз в два дня. Это было связано с тем, что у нас новые вызовы, новые задачи, и мы должны были принимать так называемые решения с колес, когда надо было немедленно реагировать на ситуацию”, – сказал Немчинов.

Он отметил, что правительству Шмыгаля пришлось работать в период пандемии коронавируса и при этом удалось предотвратить падение медицинской системы страны.

По словам Немчинова, серьезным заданием для действующего Кабмина стало также сохранение профессиональной госслужбы.

ВИДЕОВидео: Oleh Nemchinov / YouTube

Кабинет Министров Шмыгаля Верховная Рада утвердила 4 марта 2020 года.

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