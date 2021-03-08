 

Израиль разрешил въезд в страну для некоторых иностранцев

08.03.2021, 19:56, Новости дня
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Израиль с 8 марта разрешил въезд в страну некоторым категориям иностранцев, сообщила пресс-служба правительства страны.

Из-за предстоящих выборов в парламент, которые состоятся 23 марта, предпочтение на въезд в страну будут отдавать израильтянам. Вместе с тем, в ближайшие две недели въезд будет разрешен и для некоторых иностранцев, в частности для:

супругов или родителей гражданина или резидента Израиля;
профессиональных спортсменов, направляющихся на соревнования;
лиц, чья деятельность имеет жизненно важное значение для внешней политики или национальной безопасности Израиля;
тех, кто иммигрирует и не может изменить дату своей иммиграции;
иностранных рабочих.

За 24 часа до вылета иностранные граждане должны будут подать онлайн-заявление, которое рассмотрят власти.

Студенты и волонтеры въехать в страну до 27 марта не смогут.

6 марта в Израиле начали ослаблять карантинные ограничения, сообщало министерство иностранных дел страны. В частности, отменили ограничения на пассажирские перевозки, ослабили ограничения на посещение общественных заведений и организацию массовых мероприятий, сняли запрет на въезд израильтян в страну.

Такие ослабления ввели после того, как премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил 4 марта, что Израиль в значительной степени покончил с коронавирусом и стал первой страной в мире, которая положила конец эпидемии.

Вакцинация от коронавируса началась в Израиле 19 декабря 2020 года. Первому прививку сделали Нетаньяху. По данным агентства Bloomberg, которое отслеживает вакцинацию в мире, Израиль находится на первом месте по количеству сделанных прививок на 100 человек. Всего в стране ввели уже 8,7 млн доз вакцин при общем населении в 9 млн человек.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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