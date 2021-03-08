Бойфренд Спирс стал героем американского Forbes и рассказал, каким видит будущее с певицей

08.03.2021, 19:56, Новости дня

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Бойфренд 39-летней американской певицы Бритни Спирс, 27-летний фитнес-тренер иранского происхождения Сэм Ашгари в интервью, которое 6 марта опубликовано на сайте американского Forbes, сообщил, что намерен построить актерскую карьеру и обзавестись детьми.

По словам фитнес-тренера, он планирует стать молодым отцом и перевести отношения со Спирс на новый уровень. В интервью он также вспомнил историю знакомства с певицей, сообщив, что это случилось во время съемок ее клипа на песню Slumber Party.

На своей странице в Instagram избранник Спирс, анонсируя интервью американскому журналу, заявил, что всегда намерен оставаться скромным, но у него никогда не будет скромных целей.

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Публикация от Sam Asghari (@samasghari)

О романе Спирс и Ашгари стало известно осенью 2016 года, после того, как фитнес-тренер поделился снимком со Спирс.

Издание Harpers Bazaar отмечает, что Ашгари является управляющим спортивного комплекса Asghari Fitness, который предлагает клиентам индивидуальные программы тренировок и похудения.

Журнал Men’s Health писал, что избранник певицы родился в Тегеране в многодетной семье. Когда ему исполнилось 12 лет, он вместе с отцом эмигрировал в Лос-Анджелес (США).

Возможный будущий ребенок станет для Ашгари первенцем. Спирс в браке с хореографом Кевином Федерлайном родила двух сыновей: Шона Престона (2005) и Джейдена Джеймса (2006).

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