Правозащитники сообщили, что оккупационные администрации в ОРДЛО готовятся к боевым действиям

08.03.2021, 19:56, Новости дня

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Оккупационные администрации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей готовятся к боевым действиям. Об этом 8 марта в Facebook сообщает “Восточная правозащитная группа”.

По данным правозащитников, в последние две недели на оккупированные территории через контрольные пункты “Должанский” и “Малиновка” в вечернее и ночное время завозится дизельное топливо. Кроме того, через КПП “Изварино” из РФ в ОРДЛО заходят колонны с военной техникой.

Как отмечают правозащитники, на оккупированных территориях Донбасса начали полномасштабную работу полигоны, при этом занятия по боевой подготовке с новобранцами идут каждый день.

“В “Союзе добровольцев Донбасса” проводят вербовку добровольцев из РФ для участия в боевых действиях на территории Украины. Подобные сообщения разосланы по всем отделениям организации. На протяжении февраля 2021 года с командирами подразделений “народной милиции ЛНР” проведены занятия по координации действий с другими подразделениями в условиях боевых действий”, – говорится в сообщении.

Помимо этого, стало известно, что по маршруту Алчевск – Стаханов – Первомайск были доставлены лесоматериалы для укрепления позиций на участке лини фронта.

https://www.facebook.com/east.hr.group/posts/2944279412497906

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 февраля во время визита в Донецкую область заявил, что эскалация ситуации на Донбассе связана с попытками России давить на Украину на переговорах в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта.

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