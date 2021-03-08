Специалист описала правильный сон для сохранения красоты и молодости

08.03.2021, 19:52, Разное

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Ольга Бегашева, сомнолог, рассказала, как сон влияет на самочувствие человека. Она подчеркнула важность сна и его режима.

Каждому человеку необходимо находить время для отдыха. Люди должны стараться ложиться спать и пробуждаться в одно и то же время и не лишать себя сна, так как это приведет к болезням. Его качество зависит от времени суток, поэтому режима стоит придерживаться обязательно. Ночь разделяют на 3 периода, во время которых отдыхает определенная часть организма, потому позднее засыпание или ранний подъем не дают телу функционировать нормально.

В первую треть ночи с 10 до 1 происходит фаза глубокого сна: медленные ритмы мозга и восстановление тела. Если отнимать у себя эту часть отдыха, то организм не будет успевать регенерироваться, начнут проявляться соматические болезни и заболевания желудочно-кишечного тракта. С 1 до 3-х наступает вторая треть ночи, когда происходит восстановление желудка, а с 3-х до 6, в последнюю треть, регенерируется кишечник.

В первой трети ночи также происходит выброс соматотропного гормона, который нужен для наращивания мышц, восстановления тела и психического состояния. Уровень соматотропного гормона повышается у людей спокойных к жизненным трудностям, контролирующих эмоции и имеющих крепкий иммунитет.

Отрицательно воздействуют на человека и ранние подъемы, провоцирующие сдвиг фаз. При этом кортизол, гормон стресса, вырабатывающийся утром с 6 до 7 часов, начинает производиться ночью. Такие сдвиги приводят к возникновению болезней. Повышается артериальное давление, развивается инсулинорезистентность. Даже если потом употреблять норму сахара, он не переработается организмом, что приведет к возникновению сахарного диабета второго типа.

Источник: www.championat.com