Мнение: Любовь к Украине

08.03.2021, 19:50, Разное

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ЖЖ напомнил забавное – мою реакцию в этот же праздничный день на конкурсную песню от России на Евровидении, которую исполняла украинка Приходько (вот такие были извивы нацполитики в РФ!) Тогда ведь, вспомнил, вообще было забавнее некуда: эта самая Приходько сначала, понятно, хотела ехать на Евровидение от собственной страны, но на Украине не прошла отбор (!) – и с горя махнула в Россию, где ее приняли с распростертыми объятиями. Но Приходько, в знак своего украинского патриотизма, все-таки спела припев песни по-украински – и в России проглотили и это. Вот мой текст от 2009 (!) года:

Лучше “Серебра”

Честно говоря, и я тоже не понимаю, с чего вдруг часть песни для “Евровидения” (только припев!) исполняется на украинском. Если перед нами такой своеобразный “прогиб” перед Украиной, то это явно мимо: “наша” часть, т.е. украинский Восток, от такого развен что покрутит пальцем у виска. В том же Донбассе или в Крыму “мова” давно уже всех достала, на ней никто не говорит (хотя все понимают), активное навязывание “мовы” и параллельное вытеснение русского вызывает только раздражение. А тут – нате: уже и в Москве будут петь на том же!

Если же таким образом рассчитывают привлечь симпатии “западенцев”, то тогда совсем дураки: львовян так дешево не купишь, они только сплюнут да и заявят что-нибудь вроде “совсем клятые москали сказились”.

Хотя сама песня мне скорее понравилась. И петь на украинском про некую “мамо” всё ж определенно пристойнее, чем по-английски

“О! Старый безобразник,

Богатенький проказник,

Расслабься, слышишь,

Старый хрыч?!

Следи за кошельком, ворчун,

И глазками не хлопай,

Пока я пред тобой верчу

Своей развратной попой

Кручу-верчу, йе-йе!

Развратной попой, йе!

Смотри

Не

Кончи

Только!”

(перевод мой)

И вот, кстати, что я писал о “Серебре” – в 2007 еще году:

“Сейчас, понятно, многие начнут сравнивать новоявленное бронзовое “Серебро” с “татушками”. Сравнение напрашивается: “Тату” тоже были от России, тоже вовсю эксплуатировали сексуальную тематику, тоже, в конце концов, представляли из себя девическую группу – мечту педофилов. Ну и – самое главное – тоже участвовали – и даже более успешно! – в конкурсе “Евровидения”, представляя Россию.

Дальше, однако, начинаются различия. Несколько несущественных – типа того, “Тату” залетели в “конкурс песен для евродомохозяек”, уже будучи на закате своей карьеры. “Серебро” же, наоборот, с “Евровидения” только собирается начинать: их “Песня №1” – вообще первая песня группы, представленная широкой публике.

Но дело-то не в этом. Различия гораздо глубже: они не менее значимы, чем различия между серийными гонконгскими фильмами-“стрелялками” – и “КРиминальным чтивом” Тарантино. Хотя, казалось бы – и там, и там – насилие, кровь рекой.

Однако как у Тарантино, помимо кровищи, присутствует непременная и довольно строгая мораль – так и здесь. “Татушки” пели просто о сексе, а девицы из “Серебра” – о сексе продажном. Еще проще говоря – “Серебро”, пожалуй, впервые явило собой совершенно откровенное трио… проституток.

В данном случае “проститутки” – не ругательство, а вполне себе строгий термин, обозначающий профессию. “Я буду вертеть для тебя своей развратной (bad) задницей”, “у меня есть местечко, в котором ты еще не был”, “я раскручу тебя на деньги” и т.п. – текст песни настолько откровенен, что не оставляет простора для иных толкований.

…Что и потрясает. Нет, не будем ханжами: в конце концов, “профессии всякие важны”. Должны и проститутки иметь свои песенные образы. Непонятно другое: не слишком ли – представлять через “жриц любви” Российскую Федерацию, да как – на всю Европу? Правильно ли размахивать флагом РФ под слова насчет “bad ass” и заходиться в патриотическом восторге – “о! наших проституток заметили!”?

Старые добрые “татушки” – просто скромняги по сравнению с тем, что нам выдал “на-гора” Максим Фадеев! В конце концов, что мог подумать европеец, насмотревшись и наслушавшись “Тату”? В худшем случае – что девушки в России очень рано созревают и проявляют после этого самого созревания просто бешеный темперамент.

А что может подумать Европа после “Серебра”? Как бы не “эти русские совсем охренели – у них страну представляют откровенные бл…ди!”

Лично для меня апофеозом позора и издевательства над несчастной РФ стали 12 баллов, присвоенные “Серебру” Эстонией. Такого злого юмора я от вроде бы заторможенных эстонцев не ожидал”.