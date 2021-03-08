Мнение: О революции трусов

08.03.2021, 19:48, Разное

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К сожалению, есть женщины в русских селеньях ©

Ровно 104 года назад, 23 февраля по старому стилю и 8 марта по новому ничто не предвещало беды, когда группа работниц ткацкой Торшиловской фабрики вышла потребовать хлеба и зрелищ для своих детей. Хотя #Россия воевала, подобные выступления становились уже обычным делом в огромной стране, и на них старались смотреть сквозь пальцы: лишь бы не было хулиганства и мародёрства.

Но в этот раз всё пошло не так.

По пути к женской демонстрации присоединились мужчины – работники снарядного завода «Старый Парвиайнен». Все вместе они с Выборгской набережной направились в центр Петрограда. На Лесном проспекте они встретили 3-тысячную демонстрацию рабочих завода «Новый Парвиайнен» и вместе с ними по Литейному мосту прошли в центр города. Узнав об этом, прекратили работу заводы «Старый Лесснер», «Новый Лесснер», «Айваз», «Эриксон», «Русский Рено», «Розенкранц», «Феникс», «Промет» и др. К вечеру на Невский проспект вышли рабочие Выборгской и Петроградской сторон, Рождественского и Александро-Невского районов, Путиловского завода и Нарвского района. Всего забастовало 128 тыс. человек – примерно 5% населения тогдашней столицы.

И с этого пошёл отсчёт Февральской революции.

Объективно говоря, тот повод, который стал её спусковым крючком – острый дефицит продовольствия – не был настолько силён для столь радикальных перемен общественного строя. В принципе, хлеба хватало, и даже о продовольственных карточках, слухи о введении которых будоражили рабочие окраины, речи велись разве что в гипотетическом ключе. Да, #Россия напрягала последние силы в затяжной войне. Но этих сил ещё вполне хватало для победы, к которой дело и шло постепенно: экономическая ситуация в воюющей Германии была ещё хуже. Более того, в глубокой тайне шилась уже для российской армии специальная парадная форма, и победное шествие должно было состояться на Красной площади уже весной-летом 1917 года.

Но – не случилось. Произошло то, что произошло: вначале робкие, а потом всё более смелые вылазки рабочих Петрограда совсем не пресекались полицией. То ли из страха спровоцировать более серьёзные беспорядки, то ли по причине внутреннего сочувствия пролетариям. И в верхних эшелонах власти тоже господствовала установка не нагнетать.

Это и сгубило без малого 200-летнюю империю и её более чем 300-летний правящий дом. Когда надо было жёстко и бескомпромиссно власть употребить, сама #власть растерялась и струсила. Сказалось, впрочем, и моральное банкротство правящей фамилии, номинальный глава которой утрачивал одну за другой нити управления страной, впадая в мистицизм. И разложение приближённой верхушки, не стеснявшейся закатывать лукулловы пиры в разорённой войной стране. И даже страх интеллигенции перед настоящей – пролетарской – революцией, которую, как всем тогда казалось, невольно приближали Романовы.

В общем, одни боялись действовать, другие опасались бездействовать, третьи тоже трусили…

Из этого страха, иррационального, ничем не обусловленного и родилась Февральская революция – революция трусов. Которая в итоге породила монстра. Едва ли этого хотели те, кто выходили всего лишь за хлебом.

И всё же как быстро, всего за неделю, пал Режим™ который очень многим казался незыблемым и вечным!

А ведь #история порой повторяется?

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