Мнение: Почему я не люблю 8 марта

08.03.2021, 19:44, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В советское время, школьником я очень любил этот праздник. Потому что в этот день мы с отцом поздравляли наших девчонок – маму и сестренку Альбину. Обязательно накрывали стол…

Альбина ушла 3 октября 2012-го. Рак…

Мама ушла в апреле 2017-го…

Сейчас мне, конечно, есть кого поздравить с 8 марта. Но почему-то в этот день вспоминаются именно мама и сестренка. Грусть наваливается, вспоминается этот день в СССР… Поэтому-то в последние годы и не люблю я 8 марта.

На снимках:

1969 год, отцу и маме – по 33… Мне – 5, сестренке Альбине – 3. Мама – завотделом районной газеты «Яна юл» ( «Новый путь»), отец – управляющий районным объединением «Сельхозтехника».

30 марта 1963 года, … . Тот самый день, когда мама и папа стали мужем и женой. Отец только-только окочил мехфак Казанского сельхозинститута, куда поступил после службы в армии. Все годы учебы был членом комитета ВЛКСМ института. Мама – выпускница Казанского пединститута…

—