Ангел – Личное мнение

08.03.2021, 19:42, Разное

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В ночь на 6 марта 19-летний сожитель 16-летней девушки зарезал её в Новосибирске. 15 ножевых ранений, в соцсетях говорят, что она была ангелом:

«Настя самая милая девочка в мире! Ангел — слово, которое её полностью олицетворяет. У них были сложные отношения. Он употреблял *** и, собственно, за дозу и убил её».



Фото: Соцсети

То есть, 16-летняя Настя больше года встречалась и сожительствовала с наркоманом. Он её убил. Светлая девочка прекрасно знала о пагубной зависимости своего партнёра.

У меня прямой вопрос: в голове людей что — говно?

Если ты сожительствуешь с наркоманом, риск того, что всё закончится плохо, составляет 100 процентов.

Не может быть иначе, даже если тебя не убьют, то наградят гепатитом. Не гепатитом, так оставят без денег. Разобьют лицо. Поломают психически. Саму подсадят на наркоту.

6 марта ныне покойная ангел написала твит в соцсети, где всех банят:



Фото: Соцсети

Через пару часов этот парень убил девушку. Не знаю, насколько всё взаимосвязано, но дальше я пробежалась по Твиттеру убитой:



Фото: Соцсети

Ответьте мне откровенно, если бы это была ваша дочь, что бы вы сделали?

Клиника? Порка? Попробовать поговорить по душам? Как-то вытащить её из пагубных отношений? Нет, ничего этого не было. Всем срать.

Родители? Друзья? Ну, зато теперь все ноют — она была ангелом. Хотя, достаточно было бы вовремя почитать её Твиттер. Всего лишь.

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