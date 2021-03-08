 

В Норвегии раскритиковали главу украинского МИД за нападки на русский язык

08.03.2021, 19:34, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Норвежский журналист Бьерн Нистад раскритиковал руководителя МИД Украины Арсена Авакова, который назвал русский язык «степным наречием».

«Как если бы австрийцы и немецкоязычные швейцарцы, вместо того чтобы гордиться своим немецким языком и немецкой культурой, принялись бы всех уверять, что их язык (разумеется, немецкий) ничуть не немецкий и близко на него не похож, и попытались бы создать другой, своего рода антинемецкий», – цитирует Нистада РИА «Новости».

Напомним, на прошлой неделе Арсен Аваков предложил организовать вещание украинских телеканалов на русском языке по всему миру, объяснив это тем, что русская языковая культура в значительной мере принадлежит и украинцам.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала его заявление «феерией».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.01 / Вирусолог назвал необходимое для коллективного иммунитета число привитых от COVID-19 россиян

10.10 / На Украине собрались отменить перевод часов ради «деоккупации» Донбасса

14.07 / ЦИК Белоруссии отказал Бабарико в регистрации кандидатом в президенты

18.11 / Генассамблея ООН одобрила проект усиленной резолюции по нарушению прав человека в Крыму

25.12 / Президента Черногории госпитализировали с пневмонией

23.09 / США указали Японии на нерациональность нового плана укрепления ПРО

18.09 / Подозреваемый в убийстве двух девочек в Рыбинске признался в преступлении

03.07 / Михаил Ефремов не признал вину в совершении ДТП – адвокат

21.07 / Происшествия: Владимир Зеленский вдохновил террористов

19.07 / Судебное заседание по делам против Нетаньяху началось в Иерусалиме

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска