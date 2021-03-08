В Норвегии раскритиковали главу украинского МИД за нападки на русский язык

08.03.2021, 19:34, Новости дня

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Норвежский журналист Бьерн Нистад раскритиковал руководителя МИД Украины Арсена Авакова, который назвал русский язык «степным наречием».

«Как если бы австрийцы и немецкоязычные швейцарцы, вместо того чтобы гордиться своим немецким языком и немецкой культурой, принялись бы всех уверять, что их язык (разумеется, немецкий) ничуть не немецкий и близко на него не похож, и попытались бы создать другой, своего рода антинемецкий», – цитирует Нистада РИА «Новости».

Напомним, на прошлой неделе Арсен Аваков предложил организовать вещание украинских телеканалов на русском языке по всему миру, объяснив это тем, что русская языковая культура в значительной мере принадлежит и украинцам.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала его заявление «феерией».