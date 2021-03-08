 

Россия договорилась о производстве «Спутника V» в Италии

08.03.2021, 19:34, Новости дня
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Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» будет производиться в Италии, соответствующее соглашение подписали Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и компания Adienne Pharma&Biotech.

«Впервые в Европе было подписано соглашение между Российским государственным фондом прямых инвестиций (РФПИ) и ADIENNE Pharma & Biotech о производстве вакцины «Спутник V» в Италии», – передает сообщение итальянской компании РИА «Новости».

Предполагается, что производство препарата будет запущено в июле.

Напомним, общая численность населения 45 стран, в которых зарегистрирована вакцина «Спутник V», превысила 1,2 млрд человек. Российский препарат поднялся на второе место среди вакцин против коронавируса по количеству одобривших ее государств.



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