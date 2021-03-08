Мнение: Кондитерская держава, есть ли такая партия и Россия догнала Белоруссию

08.03.2021, 19:30, Разное

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1. Российская Империя была настоящей кондитерской державой. Фабрику «Красный Октябрь» построили за 25 лет до революции. Концерн «Бабаевский» — переименованное большевиками товарищество «Абрикосов и сыновья». Теперь вот, оказывается, и белёвская пастила тоже имеет дореволюционное происхождение:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Белёвская_пастила

Начало производства белёвской пастилы связано с именем купца Амвросия Прохорова, который в 1858 году заложил большой плодовый сад, а в 1888-м — открыл сушильню для переработки плодов, на которой стал производить пастилу.

В 1890 году белёвская (также известная как «прохоровская») пастила завоевала первый приз на выставке садоводства в Санкт-Петербурге, после чего Прохоров основал собственные магазины в Москве, Санкт-Петербурге, Киеве, Тбилиси. В 1899 году Прохоров выпустил работу «Приготовление белёвской чисто-яблочной пастилы».

Производство прохоровской пастилы временно прекратилось в 1918 году, когда имущество Прохорова было национализировано. В 1926 году предпринимались попытки поставить производство белёвской пастилы под государственный контроль. Николаю Прохорову (сыну Амвросия Павловича) предлагали стать главным инженером Белёвского государственного сушильного завода. После своего отказа он был репрессирован.

…

На сегодняшний день промышленное производство белёвской пастилы восстановлено.

2. Есть ли в России идейные монархисты, идейные пираты или, скажем, идейные борцы за легалайз? Лёгкий способ определить — посмотреть на суды. В УК РФ есть целый ряд статей, прямо запрещающих экстремистские высказывания. Политические силы пользуются этими статьями для самозащиты: преступники, которые «возбуждают ненависть либо вражду» к определённым социальным группам, немедленно получают реакцию в виде заявлений в прокуратуру.

Теперь несколько проверочных вопросов.

А. Можно ли в России безопасно возбуждать ненависть в адрес потребителей лёгких наркотиков?

Б. Можно ли в России безопасно возбуждать ненависть в адрес предпринимателей?

В. Можно ли в России безопасно возбуждать ненависть в адрес сторонников свободного ПО?

Г. Можно ли в России безопасно восхвалять террористов, орудовавших в Российской Империи?

Ответ на все вопросы: можно. Потому что в России нет партий и движений, представляющих интересы сторонников легалайза, компьютерных пиратов, предпринимателей и монархистов.

Честно говоря, когда на днях Илья Варламов поймал КПРФ на горячем, я думал, что тут-то монархисты не стерпят, ибо уж слишком явным, слишком оскорбительным получилось нарушение закона. Я ошибся. Видимо, эта страница российской истории перевёрнута окончательно:

https://varlamov.ru/4203262.html

На всякий случай: лично я не являюсь монархистом, а к движениям за легалайз и за свободное ПО я отношусь с нейтральным интересом, без горячего участия. Вот интересы предпринимателей мне близки, это да. Когда в России появится партия, представляющая предпринимателей, я в неё, возможно, запишусь.

3. У россиян принято хвалить Белоруссию за то, что там продукты питания собственного производства, натуральные и качественные. Однако если Россия и отставала от Беларуси в этом отношении, то теперь отставание сведено на нет.

Согласно последним американским данным, по продовольственной безопасности Россия и Белоруссия находятся на одном уровне – при этом у нас продукты более доступны:

https://lenta.ru/news/2021/03/04/food_security/

Россия в 2020 году немного не дотянула до Белоруссии по продовольственной безопасности. В Глобальном индексе от The Economist Intelligence Unit Россия заняла 24-е место с 73,7 балла, Белоруссия — 23-е место с 73,8 балла.

В рамках рейтинга исследователи оценивают страны по четырем критериям: доступность продуктов питания, их наличие, качество и безопасность, а также разнообразие природных ресурсов и их устойчивость. Белоруссия в 2020 году обошла Россию по всем пунктам, кроме доступности продуктов питания для населения.

Несмотря на сохраняющееся отставание от Белоруссии, за год Россия улучшила свои позиции почти в два раза, поскольку в 2019 году была значительно ниже Белоруссии в рейтинге. Страна занимала 42-е место с 69,7 балла из 100 возможных. Для сравнения, Белоруссия была на 36-м месте с 73,8 балла.