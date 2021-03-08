 

Мнение: Кондитерская держава, есть ли такая партия и Россия догнала Белоруссию

08.03.2021, 19:30, Разное
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1. Российская Империя была настоящей кондитерской державой. Фабрику «Красный Октябрь» построили за 25 лет до революции. Концерн «Бабаевский» — переименованное большевиками товарищество «Абрикосов и сыновья». Теперь вот, оказывается, и белёвская пастила тоже имеет дореволюционное происхождение:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Белёвская_пастила

Начало производства белёвской пастилы связано с именем купца Амвросия Прохорова, который в 1858 году заложил большой плодовый сад, а в 1888-м — открыл сушильню для переработки плодов, на которой стал производить пастилу.

В 1890 году белёвская (также известная как «прохоровская») пастила завоевала первый приз на выставке садоводства в Санкт-Петербурге, после чего Прохоров основал собственные магазины в Москве, Санкт-Петербурге, Киеве, Тбилиси. В 1899 году Прохоров выпустил работу «Приготовление белёвской чисто-яблочной пастилы».

Производство прохоровской пастилы временно прекратилось в 1918 году, когда имущество Прохорова было национализировано. В 1926 году предпринимались попытки поставить производство белёвской пастилы под государственный контроль. Николаю Прохорову (сыну Амвросия Павловича) предлагали стать главным инженером Белёвского государственного сушильного завода. После своего отказа он был репрессирован.

На сегодняшний день промышленное производство белёвской пастилы восстановлено.

2. Есть ли в России идейные монархисты, идейные пираты или, скажем, идейные борцы за легалайз? Лёгкий способ определить — посмотреть на суды. В УК РФ есть целый ряд статей, прямо запрещающих экстремистские высказывания. Политические силы пользуются этими статьями для самозащиты: преступники, которые «возбуждают ненависть либо вражду» к определённым социальным группам, немедленно получают реакцию в виде заявлений в прокуратуру.

Теперь несколько проверочных вопросов.

А. Можно ли в России безопасно возбуждать ненависть в адрес потребителей лёгких наркотиков?
Б. Можно ли в России безопасно возбуждать ненависть в адрес предпринимателей?
В. Можно ли в России безопасно возбуждать ненависть в адрес сторонников свободного ПО?
Г. Можно ли в России безопасно восхвалять террористов, орудовавших в Российской Империи?

Ответ на все вопросы: можно. Потому что в России нет партий и движений, представляющих интересы сторонников легалайза, компьютерных пиратов, предпринимателей и монархистов.

Честно говоря, когда на днях Илья Варламов поймал КПРФ на горячем, я думал, что тут-то монархисты не стерпят, ибо уж слишком явным, слишком оскорбительным получилось нарушение закона. Я ошибся. Видимо, эта страница российской истории перевёрнута окончательно:

https://varlamov.ru/4203262.html

На всякий случай: лично я не являюсь монархистом, а к движениям за легалайз и за свободное ПО я отношусь с нейтральным интересом, без горячего участия. Вот интересы предпринимателей мне близки, это да. Когда в России появится партия, представляющая предпринимателей, я в неё, возможно, запишусь.

3. У россиян принято хвалить Белоруссию за то, что там продукты питания собственного производства, натуральные и качественные. Однако если Россия и отставала от Беларуси в этом отношении, то теперь отставание сведено на нет.

Согласно последним американским данным, по продовольственной безопасности Россия и Белоруссия находятся на одном уровне – при этом у нас продукты более доступны:

https://lenta.ru/news/2021/03/04/food_security/

Россия в 2020 году немного не дотянула до Белоруссии по продовольственной безопасности. В Глобальном индексе от The Economist Intelligence Unit Россия заняла 24-е место с 73,7 балла, Белоруссия — 23-е место с 73,8 балла.

В рамках рейтинга исследователи оценивают страны по четырем критериям: доступность продуктов питания, их наличие, качество и безопасность, а также разнообразие природных ресурсов и их устойчивость. Белоруссия в 2020 году обошла Россию по всем пунктам, кроме доступности продуктов питания для населения.

Несмотря на сохраняющееся отставание от Белоруссии, за год Россия улучшила свои позиции почти в два раза, поскольку в 2019 году была значительно ниже Белоруссии в рейтинге. Страна занимала 42-е место с 69,7 балла из 100 возможных. Для сравнения, Белоруссия была на 36-м месте с 73,8 балла.

Источник: Место для дискуссий



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