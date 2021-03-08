Мнение: Письмо: “Отношения почти идеальные”

08.03.2021, 19:24, Разное

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Это письмо достаточно грустное.

Но для продолжения обсуждения восьмого ресурса оно нам пригодится.

gessa_sin

Добрый день, Эволюция!

С 8 марта! Надеюсь моя история будет полезна для разбора.

Мне 32 года. Блог читаю 5 лет, но к сожалению, с перерывами и перебоями.

(Здесь автор как будто извиняется, что читает редко. Ей кажется, что мне важен каждый читатель. Хотя мне интересны только читатели, у которых есть прогресс)

Через год после чтения блога у меня появился мужчина. Мы вместе уже 4 года. За это время произошло много всего плохого и всё с моей стороны: у меня умер дедушка, мама и папа – всё с разницей в год, я повела себя, как дура и осталась без наследства и с огромным чувством обиды, поправилась на 57 кг. (на человека), была полгода без работы, постоянно болею, мало, что делаю по дому (в основном готовлю и изредка убираюсь), а он меня всё равно любит, заботится, содержал и до сих пор вкладывается больше, по дому помогает, готовит иногда.

(Все-таки у нее есть жилье, в котором они живут. Опишите, в каком случае люди преувеличивают свои вложения, а в каком преуменьшают?)

Я просто не понимаю за что мне такое счастье, но спасибо, конечно) Я решила написать прочитав пост про секс. Не знаю, как написать, чтобы это не казалось хвастовством, но у нас потрясающий секс.

(Как написать про потрясающий секс, чтобы это не было хвастовством? Кто понимает?)

Не сказала бы, что частный: 1-2 раза в неделю. Но с ним я всегда кончаю и причём ни один раз, а много. Говорит, что ему это очень нравится. Я поправилась на 57 кг., а он всё равно любит мой “животик”, говорит, что обожает моё тело.

(Многие женщины считают, что их сексуальность – это множественные оргазмы. И получается, что любая врушка может быть еще сексуальней, чем другие врушки, если будет погромче стонать и биться в конвульсиях. Большинство мужчин изображают радость, и правильно делают, это галантное поведение. Но энергия из ресурса уходит. Понятно, почему? Что тут с настройками получается?)

При этом я чувствую себя не очень уверенно – он кончает редко. Поэтому у меня главная цель в сексе доставить удовольствие ему.

(Лучший способ доставить партнеру удовольствие – привести в порядок тело)

Я переболела ковидом (4 месяца на больничном) и только недавно вышла на работу, плюс в связи с моим ожирением, у меня появился диабет 2 типа. Я села на диету, гуляю пешком, но очень переживала на эту тему и полезла в интернет. Узнала, что от диабета может снижаться либидо. Решила поговорить об этом с ним, потому что заметила, что в последнее время меньше хочу секса.

(Такой потрясающий секс, что он не может кончить, а ей не хочется даже начинать. Как думаете, какой запрос у автор в письме? Какая презентация? А факты? А проблема?)

В итоге поняла, что всё в порядке с моим либидо.

Вопрос у меня такой. С ресурсами у меня сейчас всё очень плохо. Ну, не может же быть такого, что при этом отношения почти идеальные? При чем не идеальные они тоже из-за меня. Я подумала, может ресурс секса спасает. Именно то, что я в сексе в основном о нём думаю, но с другой стороны удовольствие я получаю больше, как такое может быть? Или может мне что-то исправить надо?

(Да ну что вы, автор. Не надо ничего исправлять. Вы и так идеальная. Как в анекдоте про вопрос армянскому радио. “- Что делать, если женщина не пролезает в хулахуп? – А зачем портить такую хорошую женщину?” Вот и автору не надо себя портить)