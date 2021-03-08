 

Налоговая Ленобласти предложила девушкам сдать бывших ухажеров, уклоняющихся от уплаты налогов

08.03.2021, 19:11, Разное
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Налоговая инспекция Ленинградской области предложила девушкам в качестве подарка на 8 Марта сдать бывших возлюбленных, скрывающих доходы от государства. Видеопоздравление было опубликовано в Facebook, 7-ого марта.

«А теперь позвольте преподнести вам небольшой подарок. Оставляйте в комментариях аккаунты ваших бывших, а наши сотрудники сделают им этот праздник незабываемым. И помните: настоящий мужчина должен платить налоги!», — сказал герой видео, представившийся как налоговый инспектор Громов.

В видеосообщении также сообщается, что жалобы на губернаторов, сотрудников министерств или членов партии «Единая Россия» рассматриваться не будут. Громов предупредил, что подобные необоснованные обвинения могут попасть под статью «клевета».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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