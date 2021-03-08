Мнение: Иран призвал Саудовскую Аравию покончить с войной в Йемене

08.03.2021, 19:08, Разное

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Марибская плотина. 6 лет назад ее захватили войска саудовской коалиции. Мало кто мог представить, что хуситы смогут ее отбить, спустя 6 (!) лет войны.

Иран призвал Саудовскую Аравию покончить с войной в Йемене

После вчерашней истерики Саудовской Аравии, которая в ответ на массированные ракетные и беспилотные удары (часть из которых саудовская ПВО в очередной раз пропустила, в том числе на восточном побережье страны) по ее территории ответила ударами по Сане и обвинениями в адрес Ирана, Тегеран призвал Саудовскую Аравию заканчивать с истериками и кончать войну, где саудиты уже очевидно не победят.

Министерство иностранных дел Ирана отвергло утверждения Эр-Рияда о причастности Тегерана к недавним атакам дронов йеменской армии по целям Саудовской Аравии, заявив, что Саудовская Аравия должна прекратить войну в Йемене вместо того, чтобы обвинять других.

«Коренной причиной кризиса, который мы наблюдаем сегодня в Йемене, является война; война, которая, по мнению наследного принца Саудовской Аравии, может закончиться в течение трех недель, убив йеменский народ. Вот уже шесть лет йеменский народ с пустыми руками защищается от европейских и американских бомб, самого современного и современного оружия Саудовской Аравии и различных бомбардировок, которые несколько раз поражали районы Йемена кассетными бомбами », – сообщил представитель МИД. Об этом Саид Хатибзаде заявил журналистам в Тегеране в понедельник.

«Обвинение других не решает проблемы Саудовской Аравии. Проблема будет решена путем прекращения войны против ее беднейшего соседа (Йемена)», – добавил он.

"Иран с первого дня представил план из четырех пунктов и стремился к политическому урегулированию (кризису в Йемене), и сегодня Исламская Республика Иран готова предоставить наиболее эффективную помощь, если Саудовская Аравия выйдет из этой иллюзии войны. для решения проблемы в Йемене », – сказал Хатибзаде. «Мы обеспокоены трагическим кризисом внутри Йемена, где миллионы йеменцев сегодня остро нуждаются в безопасной еде и питьевой воде», – добавил он.

В воскресенье вооруженные силы Йемена выпустили дроны и ракеты по центру нефтяной промышленности и военных объектов Саудовской Аравии в отместку за продолжающееся нападение Эр-Рияда на раздираемую войной страну.

В воскресенье пресс-секретарь Йеменских вооруженных сил бригадный генерал Яхья Сари заявил, что армия Йемена и союзные боевики из популярных комитетов нанесли новые беспилотные и ракетные удары по целям в глубине Саудовской Аравии, отметив, что все цели были поражены с высокой точностью.

Сари добавил, что 14 беспилотников Sammad и Qasef K2, а также восемь баллистических ракет были использованы в новой атаке, которая была нацелена на саудовские военные базы в регионах Даммам, Асир и Джизан.

Новая операция также была нацелена на объекты саудовской нефтяной компании Aramco в Рас-Танура.

Сари предупредил, что если война под руководством Саудовской Аравии продолжится против Йемена, вооруженные силы страны будут проводить больше операций против военных и экономических объектов внутри Саудовской Аравии.

Саудовская Аравия и ряд ее региональных союзников начали войну с Йеменом в марте 2015 года с целью вернуть к власти правительство бывшего президента Абд Раббу Мансура Хади и сокрушить популярное движение "Ансараллах" Война нанесла тяжелый урон инфраструктуре Йемена, разрушив больницы, школы и фабрики. По оценкам Организации Объединенных Наций в конце 2020 года, с 2015 года война унесла жизни 233000 человек в Йемене, в том числе 131000 человек по косвенным причинам, таким как отсутствие еды и смертельные болезни.

По данным ООН, не менее 80 процентов из 30 миллионов жителей Йемена нуждаются в той или иной форме помощи или защиты.

"Ансараллах" при поддержке Йеменских вооруженных сил и союзных народных группировок становился все сильнее против саудовских захватчиков и успешно защищал Йемен от агрессии, в результате чего Эр-Рияд и его союзники увязли в Йемене.

Несколько правозащитных организаций и благотворительных организаций обвинили западные правительства в затягивании войны в Йемене, разрешив продажу оружия и военной техники королевству и его союзникам.

https://www.farsnews.ir/en/news/13991218000508/Iran-Asks-S-Arabia-End-Yemen-War-Insead-f-Blame-Game – цинк

Разумеется, Иран лукавит, когда утверждает, что он тут совсем не причем. Иран сделал немало для того, чтобы у хуситов была возможность бить по Саудовской Аравии на системной основе, даже если сейчас значительная часть ракет и БПЛА собирается непосредственно на территории Йемена.

Другой вопрос, что в рамках гибридной войны, которую Иран ведет на Ближнем Востоке, он конечно не будет признавать свое участие в тех случаях, когда ему это не выгодно, официально отрицая даже вполне очевидные вещи. Тем более, что в данном случае Иран выступает де-факто на стороне жертвы иностранной агрессии. В конечном итоге, Саудовская Аравия мало что может поделать с этой стратегией, особенно после того, как ее коалиция начала разваливаться, а возможности для военной победы были исчерпаны.

Проблема в том, что в текущих реалиях, выйти из войны без потери лица Саудовская Аравия не может, а те условия, которые Саудовская Аравия предлагает хуситам, совершенно недостаточны, в условиях полностью изменившихся реалий на фронте, где хуситы владеют оперативной инициативой.

Поэтому, чем больше Саудовская Аравия будет упорствовать в своих йеменских заблуждениях, тем больше ракет и дронов будет атаковать цели на ее территории, увеличивая и без того огромные издержки Саудовской Аравии от ведения этой "маленькой и победоносной войны", которая превратилась в нескончаемый ужас для Эр-Рияда.

PS. Обзор по Марибу выйдет завтра. Оперативный кризис к юго-западу от города нарастает. Войска хуситов подходят к трассе N7.

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