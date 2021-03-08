 

В Конча-Заспе у резиденции Зеленского началась акция в поддержку Стерненко

08.03.2021, 19:06, Новости дня
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Возле государственной дачи президента Украины Владимира Зеленского началась акция в поддержку осужденного одесского активиста Сергея Стерненко. Об этом сообщило “Сегодня”. 

Первая колонна машин протестующих подъехала к госдаче в 16.39. К этому моменту там уже стояли автобусы полиции, спецтранспорт.

Telegram-канал PavlovskyNews опубликовал фотографии с акции.

Участники акции обклеили ворота и забор призывами отправить в отставку генпрокурора Ирину Венедиктову, освободить Стерненко и подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, а также лозунгами в адрес министра внутренних дел Арсена Авакова “Аваков – черт”. Протестующие развернули баннер “Молчание держит за решеткой”.

Как пишет “Страна”, на акции – порядка 150 человек. Они скандируют: “Стерненко волю, Рифмастеру волю”. Участники акции громко включили музыку, чтобы ее услышал президент. На данный момент акция проходит спокойно, без столкновений с правоохранителями.

Стерненко 23 февраля 2021 года признали виновным по делу о похищении экс-депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича. Его приговорили к семи годам и трем месяцам тюрьмы с арестом половины всего имущества. Такой же срок получил и другой фигурант дела Руслан Демчук. Обоих арестовали в зале суда.

Дело, в котором фигурирует Стерненко, расследовали с 2015 года. Его и Демчука арестовывали, но впоследствии выпускали под залог.

Стерненко отрицает причастность к инциденту. Активист писал в Facebook 17 февраля 2021 года, что единственное доказательство в деле – показания Щербича. По данным прокуратуры, в деле фигурируют также протоколы осмотра места происшествия и судебные экспертизы. Защита Стерненко настаивала, что они были проведены с многочисленными нарушениями. В частности, к следственному эксперименту следователи привлекли свидетеля, имя которого не назвали и не вызвали на слушания в суде, дом Стерненко обыскивали без присутствия адвоката, а экспертизу шумового пистолета, по словам адвокатов, провели некорректно, писал “Бабель”.

После решения суда и взятия Стерненко под стражу в нескольких городах Украины прошли акции протеста, в частности в Одессе, Житомире и Киеве под Офисом президента. На Банковой протесты закончились столкновениями с правоохранителями. Полиция задержала 17 протестующих, минимум семь человек получили травмы. Ожоги глаз получили 27 полицейских и нацгвардейцев. 27 февраля в Киеве снова состоялся митинг в поддержку активиста. Он прошел без нарушений.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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