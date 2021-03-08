Гвоздева впервые показала лицо пятимесячного сына

08.03.2021, 19:06, Новости дня

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Победительница шоу “Танцы со звездами” (2018) на “1+1”, хореограф Илона Гвоздева 8 марта опубликовала в Instagram снимки, на которых запечатлена с мужем Иваном Хомячуком, пятилетней дочерью Валерией и пятимесячным сыном Домиником, лицо которого впервые показала в сети.

“Сегодня замечательный повод познакомить вас с моим главным мужчиной в жизни. Знакомьтесь: мой Доминик”, – подписала она публикацию.

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Публикация от Ілона Гвоздьова | Dancer (@ilonagvozdeva)

Гвоздева стала известна после участия в шоу “Танцы со звездами” на “1+1”. В 2018 году в паре с шоуменом Игорем Ласточкиным хореограф стала победительницей проекта.

Гвоздева замужем за украинским предпринимателем Иваном Хомячуком. У них есть дочь Валерия (2015) и сын Доминик (2020).

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