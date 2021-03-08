Лукашенко входит в весну 2021 года “босым и голым” – политолог Суздальцев

08.03.2021, 19:04, Разное

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Последние месяцы Александр Лукашенко стал заметно уверенней в себе. Риторика Батьки вновь приобрела националистический характер — вопрос о Союзном государстве теперь задвинут на второй план.

Правда белорусский лидер забывает о том, что помпезные речи и патриотические лозунги не намажешь на хлеб. Вновь и вновь принимаемые санкции, а также борьба европейских политиков против диктатуры Батьки нанесла критический удар по экономике республики.

Предпосылок для того, чтобы ситуация обернулась в противоположную сторону, на данный момент нет. Политический обозреватель Андрей Суздальцев выразил мнение о том, что Александру Григорьевичу остается лишь имитировать экономическую стабильность, запуская пропагандистскую машину на максимум.

Эксперт отметил, что сейчас у Лукашенко нет за спиной полноформатной поддержки Москвы. По словам Суздальцева, белорусский лидер входит в весну 2021 года “босым и голым”.

Попытки белорусского правительства остановить рост цен оборачиваются крахом. Стоит ли говорить о том, насколько рынок в республике зависит от импорта.

Промышленная отрасль также работает на последнем издыхании. Финансирование заводов-банкротов из средств более-менее устойчивых предприятий, как показала практика, решает проблему лишь на близкой дистанции.

Суздальцев сообщил, что сейчас белорусская элита нацелена на ожесточенную борьбу за власть и свое физическое выживание. Невиданный в истории независимой Белоруссии раскол в обществе ничего хорошего не обещает, резюмировал он.