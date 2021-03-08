“Результаты были неожиданными”: Ученые разработали новый ультрабыстрый тест на деменцию

08.03.2021, 19:02, Разное

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Японские исследователи завершили разработку нового тестового алгоритма, способного эффективно выявлять наличие деменции и легких когнитивных нарушений. Важной особенностью теста является высокая скорость его функционирования – на диагностику требуется всего пять минут.

Новый когнитивный тест, разработанный учеными, представляющими Канадзавский университет (Япония), представлен общественности как “батарея компьютеризированной оценки когнитивных функций С-АВС)”. По словам разработчиков, он эффективен при скрининге как на деменцию, так и на наличие легких когнитивных нарушений (MCI). В процессе испытаний теста были собраны баллы С-АВС участников, находящихся в трех возрастных группах (50, 60 и 70-85 лет), среди которых были люди с деменцией, MCI и тех, cознание которых было нормальным. Далее специалисты провели статистические выборки, проверившие способность нового теста к различению нормальной когнитивной функции, легких отклонений и деменции. “Результаты были неожиданными. Мы обнаружили, что С-АВС может отличать людей с MCI от людей с нормальным cознанием, используя баллы из заданий, выполнение которых заняло всего 5 минут”, – прокомментировал итоги проверки один из авторов исследования Масахито Ямада.

Примечательно, что по тестированию наиболее пожилых людей результаты были еще более впечатляющими: среди участников возрастной группы 70-85 лет система продемонстрировала способность отличать MCI и нормальное cознание по ответам всего на пару вопросов, на что потребовалось всего две минуты. Материалы научной работы были опубликованы в издании PLOS ONE.

Источник: www.medikforum.ru