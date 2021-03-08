Мнение: 8 марта и феминизм

08.03.2021, 19:00, Разное

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Шпалоукладчица.

Не помню, к сожалению, кто – но какой-то явный мудрец – высказал однажды очень любопытную мысль касательно так называемых “национальных стереотипов”. Безусловно, любой человек, который начинает ездить по миру и много общаться с представителями других национальностей – говорил тот мудрец, – очень быстро убеждается в лживости господствующих национальных стереотипов. Потому что в Германии он очень быстро среди знакомых немцев обнаруживает такого, который всюду и всегда опаздывает и никогда никуда не приходит вовремя; а во Франции непременно находится француз, который не то что абсолютно равнодушен к прекрасному полу, но еще и общается с ним всегда исключительно грубо и по-хамски; и появляется друг-англичанин – абсолютный рубаха-парень, со всеми на “ты” и при встрече непременно лезущий обниматься; ну и так далее по списку – абсолютно непьющий русский (на дух не переносящий спиртное), поражающий всех своей щедростью и даже мотовством знакомый-еврей, очень умный, тонкий и деликатный до витиеватости американец… В общем, человеку становится ясно как день, что национальные стереотипы – полный бред, на них ни в коем случае нельзя полагаться и вообще принимать всерьез.

Но! – продолжал свою мысль тот же мудрец. Если тот же человек продолжал свои странствия по свету, работу и общение в кругу представителей разных национальностей, он постепенно, медленно и как бы даже против своей воли начинал вдруг ВИДЕТЬ – что да, черт возьми: как бы тупо и устарело это ни звучало, но почему-то все-таки большинство немцев – действительно-таки в массе педанты, а французы почему-то бабники, а англичане впрямь чопорные, а русские… ну, и так далее.

Очень, по-моему, тонко и ненавязчиво высказано (то есть как бы совсем не по-американски).

Но к чему это я? А я к тому, что, по всей видимости, все вышесказанное можно, причем даже еще в большей мере, применить и к так называемым “гендерным стереотипам”. То есть опять-таки: нам сейчас из всех утюгов все – и феминистки, и им сочувствующие (то есть сразу вся “прогрессивная общественность”) – день и ночь твердят, что гендерные стереотипы – это бяка и пакость, что это полный бред, что они ничего не отражают – и делают это так упорно, что признать их хоть в чем-то соответствующими действительности – это прямо страшный моветон, и неважно, кто это сделает – мужчина или женщина.

Тем более, что тебе всегда и с удовольствием приведут кучу примеров, не оставляющих от гендерных стереотипов камня на камне: женщин мощных, угрюмых, отважных, обожающих поднимать тяжести и лезть в самое пекло, дерущихся не хуже, а то и лучше мужчин, презирающих всякую сентиментальность, готовых хладнокровно резать хоть котят, хоть поросят, хоть других женщин, мечтающих о работе шпалоукладчицей и летчиком-истребителем одновременно, ну и, само собой, ненавидящих макияж, готовить и красивые платья (а в сексе предпочитающих исключительно работу напильником). Если следовать господствующей картинке в СМИ, то женский пол нынче из таких и состоит, что называется, “чуть больше чем полностью”.

Однако, думается мне, гендерные стереотипы так же непросты, как и национальные – и они так просто не сдаются. То есть – позволю себе высказать абсолютно крамольное по нынешним временам подозрение – все-таки типаж “Смертельная Баба”, описанный выше – это, тем не менее, меньшинство в женском поголовье. Хотя и меньшинство, конечно же, подавляющее (еще раз перечитайте характеристики; как такие не подавят все живое?) А гендерный стереотип живет себе как жил, пусть и засыпанный ветками да погребенный под камазами дерьма. Женщины остаются нежные, зависимые, ведомые, нуждающиеся в помощи и поддержке, охотно готовые уступить “сильному полу” все опасные и трудные дела (но чтоб затем и вознаградить за это так, как только женщина умеет), и они по-прежнему, хоть и уже отчаянно, ждут от так называемого “сильного пола” соответствия его стереотипу.

С праздником вас, дорогие женщины! С гендерным, ужасным и абсолютно непрогрессивным праздником, да проклянет его Камала Харрис!