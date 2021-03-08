Губернаторы поздравили россиянок с 8 Марта

08.03.2021, 18:44, Новости дня

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Российские губернаторы поздравили россиянок с Международным женским днем, пожелали им здоровья и счастья, исполнения желаний, и поблагодарили их за труд.

Губернатор Магаданской области Сергей Носов отметил, что женщины наполняют этот мир «красотой, теплом и светом». «Несмотря на внешнюю хрупкость и нежность, вы достигаете великолепных результатов во всех сферах жизни Магаданской области. А главное – именно вы создаете и сохраняете уют семейного очага, всегда поддерживаете в трудную минуту. Милые наши женщины, мамы, бабушки! Желаю вам всегда быть окруженными вниманием и заботой близких, быть здоровыми и счастливыми! Согласия и благополучия вашему дому», – говорится в обращении Носова к жительницам региона, опубликованном на сайте правительства области.

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поблагодарил женщин за счастье, которое они дарят мужчинам. «Счастье всегда рядом с нами. И мне повезло, я счастливый человек – потому что больше сорока лет со мной моя жена, две дочки, которые подарили нам пять внуков. Рядом со мной, в Томске, живут моя сестра и мама», – обратился глава региона к женщинам. Слова губернатора приводятся на сайте регионального правительства.

Губернатор Чукотского автономного округа в своем аккаунте в Instagram отметил, что женщинам удается преодолеть «любые трудности и невзгоды», а также «наполнить северную жизнь радостью и теплом».

«В этот день желаю вам исполнения желаний и успехов во всем. Пусть ваши близкие будут здоровы и счастливы. Пусть в доме будет уют и согласие, а в душе – тепло и любовь!», – поздравил глава региона местных жительниц.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко записал видеообращение, которое опубликовал в своем Instagram. «Дорогие женщины! От всей души поздравляю вас с Международным женским днем. Это особый праздник. Мы с трепетом готовим подарки и цветы самым родным, ласковым и заботливым людям, нашим мамам, бабушкам, женам, дочерям. Именно вы несете в мир красоту и любовь, создаете неповторимую атмосферу добра и гармонии», – сказал Томенко в ролике.

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Публикация от Виктор Томенко (@gubernator_tomenko)

Глава края подчеркнул, что женщины добиваются успехов во всех сферах – в медицине и образовании, культуре и науке, в производстве, сельском хозяйстве, спорте и общественной работе.

Также видеообращение записал и глава Курской области Роман Старовойт. «Здравствуйте, дорогие наши, любимые девочки, девушки, женщины, и, конечно же, бабушки! Поздравляю вас с Международным женским днем. Желаю вам всего самого-самого хорошего, а главное – крепкого здоровья, весеннего настроения», – сказал курский губернатор в видеоролике, опубликованном на его странице во «ВКонтакте».

Он пожелал прекрасной половине человечества всегда быть окруженными заботой и любовью, а не только на 8 марта.

Напомним, президент РФ Владимир Путин поздравил женщин с 8 Марта, отметив их успехи «в самых разных сферах деятельности». Также с поздравлениями в адрес женщин выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.