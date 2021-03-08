Экс-советник Ельцина оправдал Горбачева за развал СССР

08.03.2021, 18:44, Новости дня

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Первый президент СССР Михаил Горбачев был намерен сохранить СССР, но ему не повезло, сообщил бывший советник президента РФ Бориса Ельцина Сергей Станкевич, комментируя высказывания журналиста Алексея Венедиктова.

«Существует такой фактор, как непредвиденные нежелательные последствия. В истории это происходит сплошь и рядом. Так и было с Горбачевым. Он действительно стремился сохранить Советский Союз. Но, к сожалению, произошел путч в августе 1991 года. И все республики, которые готовы были оставаться, побежали от Москвы. В итоге СССР распался, потому что, первое – коммунистическая партия сначала завела этот Союз в тупик, а затем неловко реформировала. Вторая причина – это путч. Это был критический удар, после которого ничего не оставалось, кроме как попробовать побыть отдельно», – передает комментарий Станкевича Ura.ru.

С ним солидарен и журналист, историк, член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, профессор Николай Сванидзе. «В распаде СССР виновен СССР. Ленин, Сталин. С самого начала это был абсолютно нежизнеспособный социально-политический и экономический организм. После Сталина, выяснилось, что эта система держалась искусственно. Где-то с конца 1960-х годов было это понятно. Горбачеву просто не повезло, что при нем обрушились цены на нефть и Советскому Союзу не на чем было держаться. Каким-то ужасным усилием можно было еще лет 5-10 протянуть, но все равно он бы развалился», – сообщил Сванидзе.

Ранее Венедиктов в эфире «Эхо Москвы» заявил, что первый президент СССР Михаил Горбачев, на самом деле, был единственным из советской элиты, который боролся за сохранения страны, а значит, не виноват в распаде. Венедиктов также считает, что любому правителю государства можно предъявить какие-то претензии, например, Черчиллю или Де Голлю.