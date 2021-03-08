 

Принц Гарри рассказал правду от отношениях с отцом и старшим братом

08.03.2021, 18:16, Новости дня
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Проживающий вместе с семьей в США британский принц Гарри в интервью американской ведущей Опре Уинфри, которое 7 марта вышло на канале CBS, заявил, что его старший брат принц Уильям и отец принц Чарльз находятся в ловушке, которую не могут покинуть. Об этом сообщается на сайте CBS News.

По словам принца Гарри, он с любовью относится к старшему брату, но они с ним выбрали разные пути. Герцог Сассекский отметил, что и сам бы никогда не решился покинуть королевскую семью, если бы не женитьба на американской актрисе Меган Маркл в 2018 году. 

Принц Гарри сообщил Уинфри, что отношение королевской семьи к его жене открыла ему глаза на то, что происходит в Букингемском дворце. 

Комментируя отношения с отцом, принцем Чарльзом, принц Гарри заявил, что в какой-то момент тот перестал отвечать на его звонки. 

Младший сын принца Чарльза признался, что ему тяжело понять поведение отца, который, по его словам, сам когда-то был на его месте. Принц Гарри подчеркнул, что не понимает, как его отец может игнорировать общение со своим внуком Арчи..

Резюмируя сказанное, принц Гарри заверил, что нынешние сложности в отношениях не повлияют на его любовь к отцу.  Он не скрывает, что относится к нему и своему старшему брату “с состраданием”.

Принц Гарри – младший сын принца Чарльза и его покойной жены, принцессы Дианы. Супруги поженились в 1981 года, а спустя 15 лет развелись по рекомендации королевы Великобритании Елизаветы II. Через год после развода принцесса Диана погибла в ДТП, пытаясь скрыться от преследовавших ее журналистов.

Спустя восемь лет после гибели принцессы Дианы принц Чарльз женился во второй раз – его избранницей стала Камилла Паркер Боулз.

19 мая 2018 года принц Гарри женился на американской актрисе Меган Маркл. Королева Великобритании Елизавета II в этот день даровала ему титул герцога Сассекского. Его супруга после регистрации брака стала герцогиней Сассекской.

Спустя год после свадьбы у супругов родился первенец – сын Арчи. О второй беременности герцогини Сассекской Меган стало известно 14 февраля 2021 года – она ждет девочку.

После отказа от королевских полномочий в январе 2020 года принц Гарри с семьей проживает в США. 19 февраля 2021 года королева Великобритании Елизавета II лишила принца Гарри и его жену Меган почетных королевских званий и статуса опекунов британских заведений после того, как пара подтвердила, что не вернется к обязанностям.

7 марта герцогиня Сассекская заявила, что в свидетельстве о регистрации брака указана другая дата. По словам супруги принца Гарри, они поженились за три дня до публичной церемонии, которую она назвала спектаклем.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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