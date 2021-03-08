 

Лейбористы призвали расследовать обвинения Меган Маркл в расизме

08.03.2021, 18:16, Новости дня
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Лидер Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер призвал Букингемский дворец провести расследование обвинений в расизме, которые прозвучали в интервью жены британского принца Гарри Меган Маркл американской журналистке Опре Уинфри. Об этом пишет The Guardian.

Маркл призналась, что во время первой беременности столкнулась с опасениями со стороны одного из представителей Букингемского дворца о том, что цвет кожи будущего ребенка может оказаться “слишком темным”. 

Стармер заявил, что королевской семье следует серьезно отнестись к обвинениям, прозвучавшим в интервью.

“Это напоминание о том, что слишком много людей сталкиваются с расизмом в Британии XXI века. Ни к кому не следует относиться предвзято из-за цвета кожи или проблем с психическим здоровьем”, – отметил он.

По информации издания, представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона отказался комментировать заявления Маркл. Он сказал, что Джонсон не смотрел интервью.

Мать герцогини Сассекской Меган Дория Рэгланд – афроамериканка. Она проживает в США.

Принц Гарри женился на американской актрисе Меган Маркл в мае 2018 года. Спустя год у супругов родился первенец – сын Арчи. О второй беременности герцогини Сассекской Меган стало известно 14 февраля 2021 года – она ждет девочку.

После отказа от королевских полномочий в январе 2020 года принц Гарри с семьей проживает в США. 19 февраля 2021 года королева Великобритании Елизавета II лишила принца Гарри и его жену Меган почетных королевских званий и статуса опекунов британских заведений после того, как пара подтвердила, что не вернется к обязанностям.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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