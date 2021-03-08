Ученый сообщили о пользе цитрусовых

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08.03.2021, 18:12, Разное
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Китайские исследователи сообщили, что мандарин считается главным фруктом в холодное время года. Специалисты напоминают, что максимум пользы они принесут только при правильном употреблении.
Мандарины богаты полезными веществами, витамином C, обладают противоопухолевыми, противовоспалительными и антибактериальными свойствами. Мандариновые деревья стали выращивать в Древнем Китае в 1 веке до н.э. Цитрусовые произошли из Китая, Юго-Восточной Азии и Индии. Профессор Ма Гуаньшэн отмечает, что в 100 граммах цитрусовых имеется 890 микрограмм каротина и 28 микрограмм витамина C. Каротин благотворно влияет на зрение, укрепляет иммунитет и защищает кожу от повреждений. Витамин C помогает выводить токсические вещества, повысить защитные силы организма, предотвращает кровоточивость десен, подкожные кровотечения, остеопороз и гингивит.

В цитрусовых также содержится много флавоноидов, которые имеют антибактериальные, противоопухолевые и противовоспалительные действия, предотвращают аллергии и серьезные агрегации тромбоцитов. Также цитрусовые защищают от сердечно-сосудистых болезней, приостанавливают развитие раковых клеток.

Некоторые люди полагают, что употребление большого числа мандаринов вызывает «жар» в организме. Но благодаря современным опытам установлено, что помело и апельсины ослабляют его.

Источник: inosmi.ru



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