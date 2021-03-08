Ученые оценили вероятность существования жизни в антарктических озерах

08.03.2021, 18:12, Разное

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Британские исследователи озадачились вопросом о том, могут ли существовать признаки в жизни в озерах, находящихся глубоко под поверхностью льдов Антарктиды. Согласно планам исследователей, такая информация может быть полезной в разрезе изучения существования внеземной жизни на других объектах Солнечной системы.

В частности, речь в первую очередь касается спутника Венеры Европы, под толщей льда которой исследователи предполагают наличие многочисленных жидких морей, которые, по всей вероятности, весьма подобны незамерзающим озерам, находящимся подо льдами Антарктиды. Численность их на упомянутом земном материке насчитывает около 250-ти, а наиболее известным считается Восток, находящееся на глубине более 4 тысяч метров и имеющее длину в 250 километров. Ученые, представляющие Кембриджский университет (Великобритания), предполагают, что в водах антарктических озер может присутствовать микроскопическая жизнь в виде бактерий. К слову, ранее эти микроорганизмы были найдены в просторах озера Мерсер, расположенного на километровой глубине подо льдом, однако в данном случае имеется важный нюанс – данный водоем является менее изолированным, чем прочие подледные озера. В свою очередь, по сообщениям интернет-ресурса Livescience, еще в 2017 году в озере Восток исследователи уже обнаружили несколько типов микроорганизмов. Впрочем, в целом такие исследования затруднены тем фактором, что добыть из глубинных толщ чистые пробы воды, не загрязнив их при этом посторонними патогенами, довольно сложно.

Эксперты заявляют, что при изучении озер, расположенных под ледовыми слоями менее, чем на 3,1 тысячу метров, влияние застойного верхнего непосредственно соприкасающегося со льдом слоя воды может оказывать негативное воздействие на исследования. Это обусловлено процессом небольшого смешения с остальной водой, поэтому исследователи считают необходимым брать пробы из слоя, находящегося минимум на километр ниже. В ближайшей перспективе специалисты анонсировали начало работ по бурению скважины для проникновения в озеро CECs, внутреннее содержимого которого, как надеются ученые, даст им дополнительные данные для исследований. Материалы аналитической работы были опубликованы в издании Science Advances.

Источник: inosmi.ru