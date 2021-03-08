Специалист назвал суперфуды для диабетиков

08.03.2021, 18:12, Разное

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Михаил Богомолов, доктор-эндокринолог, составил список продуктов для диабетиков. Он сообщает, что для людей с таким заболеванием необходимо ограничивать поступление калорий и легко усвояемых углеводов, а насытить организм витаминами, антиоксидантами и минералами.

Для людей с диабетом в рацион стоит обязательно добавить рыбу: минтай, хек, треску, форель, горбушу. В рыбе много углеводов и полиненасыщенных кислот, которые предупреждают возникновение атеросклероза и диабетической ангиопатии.

Также полезен и плод авокадо, где мало углеводов, но большое число полиненасыщенных жиров. Они улучшают работу сердца и стабилизируют содержание холестерина. Научные исследования подтверждают, что вегетарианство помогает снизить риски сахарного диабета второго типа.

Эксперт также советует пользоваться смесью растительных масел по чайной ложке в день. Подсолнечное масло лучше брать неосветленное, так как в нем есть эссенциальный фосфолипид, способствующий размыванию атеросклеротических бляшек и повышающий чувствительность к собственному инсулину. В оливковом масле холодного отжима много антиоксидантов, а в льняном масле – полиненасыщенных жирных кислот.

Из орехов полезны кедровый орех, лещина и миндаль, в которых мало углеводов, но много витамина B1, помогающего усваивать углеводы.

Исследования ученых доказывают и пользу стевии. Новосибирский НИИ гигиены в 2020 году проводил опыты и узнал, что экстракт листьев стевии имеет иммунномоделирующие, гипогликемические и гиполипидемические эффекты. В стевии нет глюкозной группы, поэтому она не провоцирует рост глюкозы в крови и ее разрешено употреблять людям с диабетом. Из подсластителей стевия считается безопасным сахарозаменителем.

Китайские исследователи проводили исследование и узнали, что высокая заболеваемость COVID-19 наблюдалась на юго-востоке страны, а наименьшее количество больных было на северо-западе. Как оказалось, на северо-западе обнаружили большую концентрацию селена в почве, соответственно и в продуктах. Селен – мощный антиоксидант, потому диабетикам стоит добавлять в меню продукты, которые богаты селеном.

Также полезны и кисломолочные продукты, приготовленные в домашних условиях. Они восстанавливают микрофлору кишечника. Мощным антиоксидантом считается куркума и гвоздика. Они защищают от разрушительных действий свободных радикалов, которые провоцируют возникновение сахарного диабета. Не стоит забывать и положительные свойства овощей. Белокочанная капуста положительно влияет на уровень сахара в крови.

Источник: rg.ru