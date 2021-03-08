Российские силовики поздравили женщин с 8 Марта

08.03.2021, 17:54, Новости дня

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В канун Международного женского дня сотрудники МЧС поздравили женщин с 8 Марта в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького. Для них пожарные и спасатели исполнили музыкальное поздравление под аккомпанемент показательного оркестра ведомства.

Музыканты на коньках на льду исполнили мелодии различных эпох. Сразу после выступления музыканты достали из инструментов букеты цветов и совместно с пожарными и спасателями московских гарнизонов вручили очаровательным посетительницам катка, говорится в релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

С Международным женским днем представительниц прекрасного пола поздравили и десантники Центра специальной парашютной подготовки Воздушно-десантных войск: лучшие парашютисты после загрузки в самолет Ан-26 поднялись на высоту 4 тыс. метров и совершили высотный прыжок на парашютных системах специального назначения «Стайер», в ходе которого развернули флаг ВДВ и плакат с надписью «С 8 марта!». Под куполом парашюта с тысячеметровой высоты передали искренние поздравления от всех военнослужащих и ветеранов ВДВ, подарив после приземления своим боевым подругам весенние букеты цветов, как символ тепла и красоты.

Кроме того, женщин поздравил военный оркестр Преображенского полка, сыграв более 20 известных композиций. Музыкальный подарок был подготовлен специально для всех женщин Москвы.

Также ежегодную акцию «8 Марта – в каждый Дом» организовало МВД РФ – в мероприятии приняли участие сотрудники патрульно-постовой службы, Госавтоинспекции, туристической, конной полиции, участковые уполномоченные, кинологи и представители других подразделений ведомства из разных уголков страны, а сотрудники дорожно-патрульной службы московской полиции вручили букеты женщинам-врачам городской ведомственной поликлиники, пожелав им успехов в нелегком и самоотверженном труде. На центральных улицах столицы девушкам дарили цветы представители туристической полиции.

Ранее российские послы поздравили женщин на разных языках мира.