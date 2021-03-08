57-летний Кейдж женился на 26-летней избраннице

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08.03.2021, 17:26, Новости дня
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57-летний американский актер Николас Кейдж женился в пятый раз. Его избранницей стала 26-летняя Рико Шибата. Об этом 5 марта сообщает издание Daily Mail со ссылкой на комментарий актера.

Отмечается, что актер женился еще 16 февраля в Лас-Вегасе. Эта дата была выбрана в честь дня рождения покойного отца актера. После регистрации брака супруга актера взяла его фамилию. Комментируя пятый брак, Кейдж сообщил, что они с женой “наслаждаются блаженством молодоженов”.

Шибата стала пятой женой Кейджа. Ранее он был женат на актрисе Патриции Аркетт, после женился на певице Лизе Марией Пресли, а в 2016 году расстался со своей третьей женой официанткой Элис Ким.

Как отмечает Daily Mail, четвертый брак актера с Эрикой Койке был зарегистрирован в 2019 году и распался через четыре дня. Артист, комментируя этот брак, заявил, что женился в состоянии алкогольного опьянения.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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