Давиденко: Встретил пацана с двумя букетиками. Он сэкономил, чтобы первым сегодня поздравить маму и бабушку. Это кайф. А он еще и за свои гуляет!
08.03.2021, 17:26,
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8 марта.
Цветы нашим женщинам – это была моя ответственность. Каждый год. 7-го вечером папа подходил ко мне и давал деньги на цветы, чтобы рано-рано утром 8-го я тихонько от всех просыпался и бежал на рынок.
До рынка было 15 минут туда и 15 обратно. Туда за цветами ходил весь микрорайон, поэтому важно было быть первым – чтобы взять лучшие тюльпаны и не терять время на очередь.
Я помню, с каким восхищением на меня смотрели бабушки-цветочницы.
– Ой, який молодець. Ти перший сьогодні. На почин зроблю тобі знижку.
Я помню, с какой гордостью, распирающей мою грудь, и каким сумасшедшим задором я возвращался с цветочного базара назад домой, когда первые редкие мужчины только еще шли на рынок.
Я – первый. Я сделал раньше всех, лучше всех и быстрее всех. Еще большим кайфом было видеть, что среди всех, кто идет за цветами, нет других таких же детей, как я. От этого приходило ощущения особенности – чего-то такого, что папа доверил лишь мне одному на этой Земле.
И вот сегодня мне уже 40, я вышел в семь утра из дома и пошел на тот же самый цветочный базар. Семь утра. На улицах еще никого нет, я иду, внутренне хваля себе, что встал раньше остальных. 15 минут туда и 15 минут обратно.
И тут вижу. Вдалеке со стороны базара мне на встречу идет кто-то с цветами. Эх. Значит, все же не первый. Чем ближе мы друг к другу, тем отчетливее я понимаю, что навстречу мне идет пацан от силы лет 12. Нос красный от холода. Волосы растрепанные – видно, так спешил, что забыл утром причесаться.
Он шел с двумя маленькими букетиками тюльпанов мне навстречу. Он смотрел на меня и улыбался, а в его глазах читалась: эй, дядя, а я первый!
Я не сдержался:
– Кому цветы?
– Маме и бабушке.
– Деньги папа дал?
– Нет, сэкономил.
– Пацан, ты красавчик!
И вот это мгновение – это и есть кайф. Он первым поздравит своих женщин – первым среди всех мужиков этого района.
И еще. Он гуляет за свои!
Хороший день. Хороший праздник. Хорошее настроение.
Mission completed.
Источник: Алексей Давиденко / Facebook
Опубликовано с личного разрешения автора
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