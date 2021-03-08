Давиденко: Встретил пацана с двумя букетиками. Он сэкономил, чтобы первым сегодня поздравить маму и бабушку. Это кайф. А он еще и за свои гуляет!

08.03.2021, 17:26, Новости дня

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8 марта.

Цветы нашим женщинам – это была моя ответственность. Каждый год. 7-го вечером папа подходил ко мне и давал деньги на цветы, чтобы рано-рано утром 8-го я тихонько от всех просыпался и бежал на рынок.

До рынка было 15 минут туда и 15 обратно. Туда за цветами ходил весь микрорайон, поэтому важно было быть первым – чтобы взять лучшие тюльпаны и не терять время на очередь.

Я помню, с каким восхищением на меня смотрели бабушки-цветочницы.

– Ой, який молодець. Ти перший сьогодні. На почин зроблю тобі знижку.

Я помню, с какой гордостью, распирающей мою грудь, и каким сумасшедшим задором я возвращался с цветочного базара назад домой, когда первые редкие мужчины только еще шли на рынок.

Я – первый. Я сделал раньше всех, лучше всех и быстрее всех. Еще большим кайфом было видеть, что среди всех, кто идет за цветами, нет других таких же детей, как я. От этого приходило ощущения особенности – чего-то такого, что папа доверил лишь мне одному на этой Земле.

И вот сегодня мне уже 40, я вышел в семь утра из дома и пошел на тот же самый цветочный базар. Семь утра. На улицах еще никого нет, я иду, внутренне хваля себе, что встал раньше остальных. 15 минут туда и 15 минут обратно.

И тут вижу. Вдалеке со стороны базара мне на встречу идет кто-то с цветами. Эх. Значит, все же не первый. Чем ближе мы друг к другу, тем отчетливее я понимаю, что навстречу мне идет пацан от силы лет 12. Нос красный от холода. Волосы растрепанные – видно, так спешил, что забыл утром причесаться.

Он шел с двумя маленькими букетиками тюльпанов мне навстречу. Он смотрел на меня и улыбался, а в его глазах читалась: эй, дядя, а я первый!

Я не сдержался:

– Кому цветы?

– Маме и бабушке.

– Деньги папа дал?

– Нет, сэкономил.

– Пацан, ты красавчик!

И вот это мгновение – это и есть кайф. Он первым поздравит своих женщин – первым среди всех мужиков этого района.

И еще. Он гуляет за свои!

Хороший день. Хороший праздник. Хорошее настроение.

Mission completed.

Источник: Алексей Давиденко / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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