 

Президенты Еврокомиссии и США в первом телефонном разговоре говорили и об Украине

08.03.2021, 17:26, Новости дня
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Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Джо Байден во время первого телефонного разговора обменялись мнениями в отношении ситуации в Украине. Об этом сообщается в заявлении дер Ляйен, опубликованном на сайте Еврокомиссии 5 марта.

“Мы разделяем стратегический взгляд на Россию. Я предложила, чтобы мы тщательно координировали нашу политику и меры, в частности, в отношении Восточной Европы. Мы поделились своими взглядами на ситуацию в Украине”, – заявила президент Еврокомиссии.

В заявлении Белого Дома отмечается, что лидеры договорились “координировать действия по вопросам, представляющим общий интерес, включая Китай, Россию, Беларусь, Украину и Западные Балканы”.

По словам дер Ляйен, телефонный разговор с Байденом “был первым из многих обменов мнениями и началом хорошего личного партнерства”. Собеседники договорились активизировать сотрудничество как партнеры-единомышленники.

Стороны также обсудили пандемию COVID-19 и вакцины. Президент Еврокомиссии пригласила Байдена на Глобальный саммит здравоохранения в Риме 21 мая.

Кроме того, собеседники обсудили Парижское соглашение в аспекте сотрудничества в сфере борьбы с климатическими изменениями и будущее экономических отношений. Они договорились приостановить действие тарифов, связанных со спорами в отношении самолетов Всемирной торговой организации (ВТО), на четыре месяца.

После инаугурации Байдена 20 января дел Ляйен поблагодарила его за предложение о сотрудничестве и заявила, что “Европа готова к новому старту”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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