 

Бэнкси выставит на аукцион работу, посвященную пандемии. Полученные средства передадут британским медикам

08.03.2021, 17:26, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Британский уличный художник Бэнкси выставит на аукцион свою работу, посвященную пандемии коронавируса, чтобы собрать деньги для Национальной службы здравоохранения Великобритании. Об этом сообщает BBC.

На аукцион Christie’s выставят работу под названием Game Changer (“Переломный момент” или “Смена правил игры”). В мае прошлого года она появилась в больнице в Саутгемптоне, графство Гемпшир.

Работа представляет собой изображение ребенка, который играет куклой медсестры, представленной в облике супергероя. В то же время другие куклы супергероев – Бэтмена и Человека-паука – лежат в мусорке.

Полотно размером метр на метр с 8 по 15 марта будет экспонироваться в офисе Christie’s в Лондоне, а 23 марта его продадут на аукционе. Стартовая цена работы – £2,5–3,5 млн (96–134,5 млн грн).

Полученные от продажи картины на аукционе средства Бэнкси передаст Национальной службе здравоохранения Великобритании. При этом копия его работы останется в больнице Саутгемптона.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Banksy (@banksy)

Настоящее имя Бэнкси неизвестно; он знаменит как автор работ в манере стрит-арта и художественных перформансов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.08 / Эксперт разъяснил, как белорусские вертолетчики сбили воздушные шары без применения оружия

22.09 / Лёгкая шизофрения – шведский эксперт об отправке бомбардировщиков США в Европу

31.07 / NZZ – белорусская АЭС в Островце вызывает раскол между странами Балтии

10.08 / Премьер Армении поздравил Лукашенко с победой

16.02 / Стало известно о желании Трампа «восстановить власть» в США и «отомстить»

16.12 / CGTN – даже покинув Белый дом, Трамп сохранит вес в американской политике

22.08 / Лукашенко поручил силовикам навести порядок в Гродненской области за два дня

20.11 / Госпремия за покупку — Германия расширяет поддержку покупателей электрокаров

19.12 / В Германии признали преимущество российской вакцины от COVID-19

11.12 / Ученые из УрФУ разрабатывают радар, который уменьшит количество автоаварий

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска