Бэнкси выставит на аукцион работу, посвященную пандемии. Полученные средства передадут британским медикам

08.03.2021, 17:26, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Британский уличный художник Бэнкси выставит на аукцион свою работу, посвященную пандемии коронавируса, чтобы собрать деньги для Национальной службы здравоохранения Великобритании. Об этом сообщает BBC.

На аукцион Christie’s выставят работу под названием Game Changer (“Переломный момент” или “Смена правил игры”). В мае прошлого года она появилась в больнице в Саутгемптоне, графство Гемпшир.

Работа представляет собой изображение ребенка, который играет куклой медсестры, представленной в облике супергероя. В то же время другие куклы супергероев – Бэтмена и Человека-паука – лежат в мусорке.

Полотно размером метр на метр с 8 по 15 марта будет экспонироваться в офисе Christie’s в Лондоне, а 23 марта его продадут на аукционе. Стартовая цена работы – £2,5–3,5 млн (96–134,5 млн грн).

Полученные от продажи картины на аукционе средства Бэнкси передаст Национальной службе здравоохранения Великобритании. При этом копия его работы останется в больнице Саутгемптона.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Banksy (@banksy)

Настоящее имя Бэнкси неизвестно; он знаменит как автор работ в манере стрит-арта и художественных перформансов.

—