В США создадут гиперзвуковую ракету для истребителя-бомбардировщика Super Hornet

08.03.2021, 17:22, Разное

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В ВМС США считают, что американскому военно-промышленному комплексу удастся создать гиперзвуковую ракету со сверхзадачей. Ею они планируют оснастить авианосный истребитель-бомбардировщик палубного базирования F/A-18E/F Super Hornet.

В проекте под названием Screaming Arrow, представленном арлингтонским Управлением военно-морских исследований (ONR), составлено техническое описание трех прототипов гиперзвуковой ракеты. Специалисты должны будут спроектировать ракету, межкаскадный двигатель и ускоритель. Истребитель-бомбардировщик Super Hornet, оснащенный таким оружием, сможет поражать не только наземные, но и надводные цели, не давая им времени на развертывание необходимых средств противодействия.

Проект Screaming Arrow поделен на три этапа. В рамках первого продолжительностью семь месяцев будет разработан план полного цикла производства. Второй этап продлится 15 месяцев. За это время эксперты собираются изготовить необходимые детали. На осуществление третьего этапа планируют потратить 13 месяцев. Конструкторы полагают, что именно столько продлится интеграция новой гиперзвуковой ракеты с истребителем-бомбардировщиком Super Hornet для проведения последующих испытаний.

Источник: argumenti.ru