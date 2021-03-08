Лера Кудрявцева высмеяла Митю Фомина за желание сдавать квартиру за 200 000 рублей

08.03.2021, 17:22, Разное

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Российский певец Митя Фомин заявил в программе телеканала НТВ «Звезды сошлись» о намерении сдавать квартиру за 200 000 рублей. Но телеведущая Лера Кудрявцева высмеяла его идею.

Беседуя с телеведущей, Митя Фомин признался, что у него большие планы на недвижимость. Квартира, которую он собрался сдавать в аренду и получать 200 000 рублей, находится в Красногорске. Но Леру Кудрявцеву это желание насмешило, поэтому она назвала исполнителя наивным.

Такую реакцию вызвал ее собственный опыт. Свою недвижимость Лера Кудрявцева сдает за 80 000 рублей, но даже ей с трудом удается найти арендующих людей. А за 200 000 рублей, предупредила телеведущая, Митя Фомин не найдет желающих заехать в нее.

Однако певца слова Леры Кудрявцевой не убедили. Он отметил, что его квартира расположена в элитном жилом комплексе. Рядом находится речка и лес. Сам Митя Фомин сделал в ней ремонт, потратив более 8 миллионов рублей, а недвижимость приобрел за 13 миллионов рублей. Поэтому музыкант уверен, что ему удастся найти квартиросъемщика.

Источник: teleprogramma.pro