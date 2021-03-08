Ольга Бузова оскорбила Дарью Палей из-за предполагаемого романа с Манукяном

08.03.2021, 17:22, Разное

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Российская телеведущая и певица Ольга Бузова в оскорбительной форме обвинила партнершу Давы по «Танцам со звездами» в романе с музыкантом. Она уверена, что бывший возлюбленный изменил ей с Дарьей Палей.

Ольга Бузова считает, что Дарью Палей и Давида Манукяна (настоящее имя Давы) связывало не только участие в шоу «Танцы со звездами». В Instagram в разделе Stories она опубликовала запись, показав, что Палей заблокировала ее. В свою очередь Бузова тоже внесла соперницу в черный список, отметив, что она всегда оказывается заблокированной девушками, спящими с ее мужчинами.

Однако позднее Ольга Бузова удалила эту запись. Но остался ее скриншот, его успели сделать владельцы Telegram-канала «Только никому». Официально отношения Дава и Дарья Палей не подтверждали. Кроме того, танцовщица замужем и воспитывает ребенка. Ранее Бузова обвиняла Давида Манукяна в неверности и нанесении побоев, что стало причиной для расставания в конце января.

Источник: www.paparazzi.ru