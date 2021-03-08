Установлены вероятные осквернители мемориала советским воинам в Екабпилсе

08.03.2021, 17:04, Новости дня

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Полиция Латвии установила предполагаемых осквернителей мемориала освободителям и Героям Советского Союза в городе Екабпилсе, сообщило Земгальское региональное управление государственной полиции республики.

«В ходе расследования был установлен возможный виновник, который признался в произвольном демонтаже пушки с мемориала. Полицейские также идентифицировали тракторную технику, с помощью которой был проведен демонтаж, и установили возможное местонахождение пушки в Даугаве», – передает сообщение ведомства ТАСС.

Напомним, в конце февраля с военного мемориала в латвийском Екабпилсе украли пушку. Мемориал освободителям и Героям Советского Союза расположен в Крустпилсском парке. Он был сооружен в 1973–1976 годах и торжественно открыт 7 ноября 1976 года. Здесь установлен памятник с барельефом – картой боев за город, – а также 10 гранитных пилонов в честь освободивших город воинских частей и девяти Героев Советского Союза. Неподалеку находится братская могила, на которой и установлен памятник с пушкой.