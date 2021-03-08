В Израиле неофициальный праздник 8 Марта начали отмечать на уровне мэрий

08.03.2021, 17:04, Новости дня

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«Женщины у нас служат в армии наравне с мужчинами. Но при этом они остаются женщинами, и очень важно, чтобы мы, мужчины, напоминали им об этом», – сказал газете ВЗГЛЯД заместитель мэра израильского города Ришон ле-Цион Максим Бабицкий, комментируя прошедшую 8 марта акцию: волонтеры дарили женщинам цветы у мэрии и у торговых центров.

«Мы решили провести это акцию сегодня в мэрии Ришон ле-Циона, поздравили прекрасных работниц нашего муниципалитета и подарили им цветы. У нас в Израиле «слабый пол» – сильные женщины, мы ими гордимся. Как известно, женщины у нас служат в армии практически наравне с мужчинами. Но при всем при этом они остаются женщинами – очень важно, чтобы мы, мужчины, напоминали им об этом как минимум 8 марта», – сказал организатор акции Максим Бабицкий, заместитель мэра Ришон ле-Циона (город в 7 км к югу от Тель-Авива).

Как сообщили инициаторы акции, женщинам и девушкам дарили цветы не только в самом здании муниципалитета, но и у входа в мэрию, а также у торговых центров.

Собеседник отметил, что Международный женский день в Израиле официально не входит в число «красных дней календаря». «Этот праздник, конечно, появился благодаря русскоязычным репатриантам. Например, когда я около 20 лет приехал в страну, 8 марта так широко не праздновали. Тем более, что есть еврейский праздник День любви, который отмечают летом», – рассказал Бабицкий. В израильский обиход вошел и День святого Валентина, который, впрочем, воспринимается как светский праздник. Но в последние годы Международный женский день настолько прочно вошел в календарь, что его отмечают и власти Ришон ле-Циона, подчеркнул собеседник.

Так, в этом году, по решению мэра города Раза Кинстлиха, к традиционному знаку «Добро пожаловать» на въезде в Ришон ле-Цион теперь добавлена надпись «Добро пожаловать» в женском роде (в грамматике иврита различаются конструкции мужского и женского рода).

8 марта послы и постпреды РФ поздравили женщин на разных языках мира – например, посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский представил свое поздравление, прочитав на немецком языке стихотворение, а послы в Испании и Венесуэле Юрий Корчагин и Сергей Мелик-Багдасаров, соответственно, передали пожелания на испанском. Ранее свое поздравление с Международным женским днем опубликовал глава МИД РФ Сергей Лавров. Представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, рассказала, что по ее личному мнению, мужчина должен быть главным – но, добавила она, ушло то время, когда дипломатия в РФ была преимущественно мужской профессией.

Женщины «каким-то непостижимым образом везде и все успевают» и достигают «вершин в самых разных сферах деятельности», вызывая уважение «обязательностью, надежностью, ответственным подходом к делу», – отметил в своем поздравлении президент РФ Владимир Путин.