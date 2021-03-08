Мировой рынок графических решений для ПК быстро растет

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08.03.2021, 16:40, Новости дня
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По данным аналитической компании Jon Peddie Research, в четвертом квартале рост мирового рынка графических решений для персональных компьютеров составил 12,4% в годовом выражении.

При этом по сравнению с третьим кварталом прошлого года объемы глобального производства увеличились на 20,5%.

Среди ведущих производителей видеокарт только Nvidia за данный период сократила отгрузки. Падение составило 7,3%. Компания Intel нарастила производство примерно на треть, а AMD поставила на 6,4% устройств больше, чем в третьем квартале. Таким образом, доля рынка для Nvidia сократилась с 19 до 15%. У Intel теперь 69% рынка сбыта против 62% за предыдущий период. AMD также потеряла 2%, остановившись на отметке в 17%.



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