 

“Скажу всей стране – с сексом проблема”. Билык прокомментировала гостевой брак с проживающим в Москве мужем

08.03.2021, 16:36, Новости дня
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Украинская певица Ирина Билык рассказала Кате Осадчей в эфире передачи “Світське життя”, которая 6 марта вышла на канале “1+1”, что сейчас у них с проживающим в Москве мужем, российским режиссером азербайджанского происхождения Асланом Ахмадовым проблемы с сексом.

– Скажу всей стране – с сексом проблема. По интернету это невозможно. Поэтому можете мне не завидовать, – сообщила артистка.

Былик впервые сообщила о свадьбе с Ахмадовым в 2016 году, подчеркнув, что церемония состоялась 18 марта за несколько лет до этого. Точный год регистрации отношений артистка не сообщила.

9 декабря 2015 года Билык и Ахмадов стали родителями. Их совместного сына Табриза родила суррогатная мать. У Билык также есть старший сын Глеб Оверчук от модели Андрея Оверчука. Супруги живут в гостевом браке.

В апреле 2020 года певица в авторской программе главного редактора издания “ГОРДОН” Алеси Бацман призналась, что ее устраивает гостевой брак с Ахмадовым.

– Это суперотношения, потому что скучаешь, когда он не приезжает. Ты его любишь, потом вы снова расстаетесь, – описала она тогда отношения с мужем.

В январе 2021 года артистка отметила, что ежедневно видится с мужем в онлайн-формате.



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