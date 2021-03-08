В Киеве полиция задерживала противников Марша женщин

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08.03.2021, 16:36, Новости дня
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8 марта в Киеве после завершения Марша женщин полиция задержала одного из противников мероприятия. Видео задержания опубликовало в Twitter издание НВ.

“Полиция задержала одного из членов организации “Традиция и порядок”, который вместе с другими сторонниками этого движения пытался перекрыть вход в метрополитен”, – сказано в твите.

Поліція затримала одного з членів організації Традиція і Порядок, який разом з іншими прихильниками цього руху намагався перекрити вхід в метрополітен.

Про всі подробиці з події читайте у нашому онлайні https://t.co/MwMyQABbv4 pic.twitter.com/I7OpNqHVOc

— НВ (@tweetsNV) March 8, 2021

НВ пишет, что “Традиция и прядок” провела собственную акцию под названием “Операция по спасению феминисток”.

“Цензор.НЕТ” сообщает о задержании двух человек. Издание отмечает, что полицейские “буквально вынесли двоих парней из толпы во время прохождения возле них Марша женщин”.

Участницы Марша женщин требовали, в частности, создать безопасные условия труда для женщин, работающих в сферах с высоким риском заражения COVID-19; ратифицировать Стамбульскую конвенцию о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия; прекратить урезание социальных гарантий для тех, кто потерял работу; справедливо расследовать случаи насилия со стороны ультраправых организаций.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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