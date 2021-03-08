 

В Финляндии до конца марта введут локдаун из-за распространения COVID-19

08.03.2021, 16:36, Новости дня
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В большинстве регионов Финляндии начался локдаун, который продлится до 28 марта, пишет финский портал Yle 8 марта.

Финское агентство транспорта и коммуникаций Traficom ограничит количество пассажиров в общественном транспорте в областях Пяйят-Хяме и Пирканмаа. Парламент страны утвердил законопроект, запрещающий работать ресторанам с 9 по 28 марта в 15 регионах, кроме Северного Саво, Северной Карелии, Кайнуу и Центральной Похьянмаа. Рестораны могут продавать еду на вынос.

Учеников средних и старших классов до 28 марта переведут на дистанционное обучение, отметило издание  Helsingin Sanomat. Также приостановят групповые занятия для людей старше 12 лет. Дошкольное образование и начальные школы не прекратят.

Кроме этого, в Финляндии не разрешат проводить соревнования командных видов спорта,занятия в фитнес-центрах и бассейнах. В период локдауна будут закрыты парки развлечений, зоопарки и торговые центры.

В Финдяндии по состоянию на 8 марта с начала пандемии выявлено около 63 тыс. зараженных коронавирусом. Умерло от COVID-19 767 человек, а выздоровели 46 тыс., свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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