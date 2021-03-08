 

После 2030 года компания Seagate представит жесткий диск объемом 120 терабайт

08.03.2021, 16:32, Разное
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Производитель жестких дисков компания Seagate пообещала выпустить к 2030 году накопитель объемом 120 терабайт. Благодаря новейшим технологиям уже сегодня ее винчестеры становятся более быстрыми и энергоэффективными, а максимальная емкость устройств достигает 20 ТБ.
В компании Seagate планку емкости жестких дисков будут поднимать постепенно. Так, в 2026 году в продажу может поступить накопитель на 50 терабайт, а уже после 2030 года — на 120 терабайт. Увеличивать объем и производительность своих устройств компания намерена путем усовершенствования уникальной технологии магнитной записи с подогревом.

Если ранее при выборе между традиционным жестким диском и твердотельным накопителем в первую очередь смотрели на разницу в скорости, то теперь компании Seagate удалось их ускорить. При этом винчестеры продолжают оставаться энергоэффективными. В целом производитель планирует увеличивать объем жестких дисков на 20% ежегодно. Представители компании отмечают, что сложность в изготовлении устройств не особо отражается на итоговой стоимости. Они все равно остаются дешевле более современных твердотельных накопителей.

Источник: www.ferra.ru



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