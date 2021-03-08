Дизайнер Лебедев назвал мужское общество самым справедливым

08.03.2021, 16:14, Новости дня

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Блогер и бизнесмен Артемий Лебедев заявил, что мужское общество наиболее справедливо и честно по отношению к его членам: мужчины вынуждены работать по 12-18 часов в сутки, чтобы добиться своего, уверен он.

«Почему мужчины работают по 12-18 часов в сутки? Потому что за восемь ничего нельзя успеть! А хотеть за восемь часов работы тех же наград, что имеют люди, вкалывающие по 18, нечестно. Да, да, то самое страшное агрессивное токсичное маскулинное общество невероятно честное и справедливое», – сообщил блогер в соцсетях, передает Ura.ru.

По его словам, внешние проявления несправедливости «почти всегда уравновешены» в каком-то другом «неочевидном месте». Отмечается, что пост о мужском обществе он опубликовал в Международный женский день.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что мужчина перестает быть мужчиной, если им начать руководить.