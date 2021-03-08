Папа Римский призвал защищать женщин

08.03.2021, 16:14, Новости дня

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Папа Римский Франциск, вернувшийся из апостольской поездки в Ирак, призвал уважать и защищать женщин.

«Я хотел бы выразить сердечную благодарность всем женщинам, особенно женщинам Ирака, которые продолжают давать жизнь, несмотря на насилие и раны. Пусть женщин уважают и защищают! Пусть им уделяют внимание и открывают возможности!» – написал понтифик в своем Twitter.

Накануне Папа Римский в преддверии Международного женского дня призвал уважать и оберегать представительниц прекрасного пола. В воскресенье он выступил с проповедью в иракском городе Бахдида (Каракош), считающемся местным центром христианства.