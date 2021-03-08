Калининградские таможенники поздравили женщин с 8 марта, раздавив на бульдозере партию санкционных цветов в виде цифры 8

08.03.2021, 15:51, Разное

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Необычный способ поздравить представительниц прекрасного пола придумали сотрудники таможни в Калининграде.

Мужчины из числа таможенников записали видео-поздравление с международным женским днём на фоне бульдозера, который давил конфискованную партию цветов из Нидерландов.

– Дорогие девушки, женщины, мамы и бабушки, сестры и тётушки и просто наши подруги и коллеги, поздравляем вас с международным женским днём! Желаем оставаться такими же нежными и красивыми, — говорит закадровый голос в поздравлении.

Завершает поздравление съёмка из поднимающегося в воздух дрона на высоту птичьего полёта, откуда видно, как под гусеницами бульдозера образуется красивая цифра «8» из давленных букетов цветов. Эта же «восьмёрка» становится частью надписи «с 8 марта!», которая с помощью монтажа появляется на экране.

– Эти цветы вам, наши любимые, — завершает поздравление голос.

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