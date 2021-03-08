 

Марсианская почва уничтожит все земные бактерии

08.03.2021, 15:50, Новости дня
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Как оказалось, марсианская почва перенасыщена различными антисептиками. Таким образом, она может уничтожать все бактерии, которые попадут на Красную планету с Земли, уточняют эксперты.

Исследования марсианского грунта проводили ученые из университета в Эдинбурге. Они провели ряд экспериментов прежде, чем пришли к этому выводу. По словам исследователей, больше всего в составе почвы соседней планеты перхлоратов. Кстати, похожие вещества земляне используют для производства ракетного топлива.

Кроме того, на Марсе можно найти высокую концентрацию перекиси водорода, а также оксида железа. В комплексе смесь элементов, попавшая под воздействие ультрафиолетового света, действует в 11 раз эффективнее, чем обычный антисептик.



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