Компания Razer выпустила умные очки с Bluetooth 5.1

08.03.2021, 15:50, Новости дня

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Компания Razer представила во время презентации новую модель умных очков Anzu, оснащенных устройством для беспроводной связи Bluetooth 5.1. кроме того, устройство обладает функцией защиты глаз.

По словам разработчика, базовая стоимость устройства составит 200 американских долларов. Вес умных очков может составлять 43 или 48 граммов. Он зависит от того, какой формы линзы использованы для производства гаджета.

В любом случае стекла задерживают 99% ультрафиолетового света. Специалисты рекомендуют использование таких оков не только в солнечные дни, но и для работы на компьютерах. В устройство вмонтированы динамики. Поэтому его также можно использовать как наушники, принимающие сигнал от другого устройства.