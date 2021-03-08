Жена принца Гарри назвала настоящую дату регистрации их брака

08.03.2021, 15:46, Новости дня

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Жена британского принца Гарри Меган в интервью американской журналистке Опре Уинфри, которое 7 марта вышло на канале CBS, призналась, что регистрация их брака состоялась за три дня до публичной торжественной церемонии. Об этом сообщает таблоид People, цитируя слова герцогини Сассекской из ее интервью Уинфри.

Супруга принца Гарри подчеркнула, что в их свидетельстве о браке указана дата непубличной регистрации их союза. Герцогиня Сассекская Меган подчеркнула, что церемония проходила без гостей в присутствии архиепископа Кентерберийского.

Публичную церемонию, которая состоялась 19 мая 2018 года, герцогиня Сассекская назвала “спектаклем для всего мира”.

Трансляция официальной церемонии бракосочетания велась на канале королевской семьи Великобритании в YouTube.

Спустя год после свадьбы у супругов родился первенец – сын Арчи. О второй беременности герцогини Сассекской Меган стало известно 14 февраля 2021 года – она ждет девочку.

После отказа от королевских полномочий в январе 2020 года принц Гарри с семьей проживает в США. 19 февраля 2021 года королева Великобритании Елизавета II лишила принца Гарри и его жену Меган почетных королевских званий и статуса опекунов британских заведений после того, как пара подтвердила, что не вернется к обязанностям.

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