 

Жена принца Гарри назвала настоящую дату регистрации их брака

08.03.2021, 15:46, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Жена британского принца Гарри Меган в интервью американской журналистке Опре Уинфри, которое 7 марта вышло на канале CBS, призналась, что регистрация их брака состоялась за три дня до публичной торжественной церемонии. Об этом сообщает таблоид People, цитируя слова герцогини Сассекской из ее интервью Уинфри. 

Супруга принца Гарри подчеркнула, что в их свидетельстве о браке указана дата непубличной регистрации их союза. Герцогиня Сассекская Меган подчеркнула, что церемония проходила без гостей в присутствии архиепископа Кентерберийского.

Публичную церемонию, которая состоялась 19 мая 2018 года, герцогиня Сассекская назвала “спектаклем для всего мира”. 

Трансляция официальной церемонии бракосочетания велась на канале королевской семьи Великобритании в YouTube.

Спустя год после свадьбы у супругов родился первенец – сын Арчи. О второй беременности герцогини Сассекской Меган стало известно 14 февраля 2021 года – она ждет девочку.

После отказа от королевских полномочий в январе 2020 года принц Гарри с семьей проживает в США. 19 февраля 2021 года королева Великобритании Елизавета II лишила принца Гарри и его жену Меган почетных королевских званий и статуса опекунов британских заведений после того, как пара подтвердила, что не вернется к обязанностям.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.01 / В ходе беспорядков в Вашингтоне погибли четыре человека

05.11 / Во Франции пригрозили Турции санкциями за высказывания Эрдогана

30.09 / Тихановская призвала приложить больше сил для диалога с Россией

10.08 / Чехия осудила насилие в отношении протестующих в Минске

30.10 / Судьи КСУ зарегистрировали представление по антикоррупционной реформе на следующий день после вызова в НАПК – Новиков

06.12 / Глава Прикамья оценил возможность создания в регионе лучшего в стране центра помощи детям-инвалидам

26.07 / В Японии за несколько секунд до старта отменили пуск частной ракеты

24.06 / На дома ветеранов ВОВ в регионах установили Знамя Победы

03.02 / “На праздничный стол и на каждый день”. Победительница “МастерШеф 2” Глинская рассказала, как приготовить грибной паштет

23.12 / МАУ запускает авиаэкскурсии над Киевом за 2100 грн с человека

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска